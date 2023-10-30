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Francesco Farioli Fransa'da gündem oldu

Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice, Ligue 1'de 10. haftayı lider kapadı. Farioli'nin Nice'i ligde tek namağlup takım olarak dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 17:11 Güncelleme 30 Ekim 2023, 17:11
Francesco Farioli Fransa’da gündem oldu
Ülkemizde Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u da çalıştıran Francesco Farioli, yeni sezon öncesi Nice'in başına geçmişti.

Nice kariyerine harika bir başlangıç yapan Francesco Farioli, Ligue 1'de 10 hafta sonunda lider konumda bulunuyor.

Öte yandan Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice, Ligue 1'de yenilgisiz tek takım durumunda.

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İngiltere'de Tottenham, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Nice, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig'deki Manchester derbisinde kazanan City oldu

Zirve yarışında büyük heyecana sahne olan İngiltere Premier Lig'de haftanın öne çıkan mücadelesinde Manchester City, derbide konuk olduğu Manchester United'ı 26 ve 49. dakikalarda Erling Haaland, 80. dakikada Philip Foden'ın golleriyle 3-0 yendi.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Tottenham ise deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Tottenham, 53. dakikada Joel Ward'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, 66. dakikada Heung-Min Son'un fileleri sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı. Crystal Palace'ın tek golünü, 90+4. dakikada Jordan Ayew kaydetti.

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