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Kartal sakata geldi: Krizlerle boğuşan Beşiktaş'ta iki oyuncu daha sakatlandı

Siyah-Beyazlılar’da Amartey, Bailly, Colley, Tayyip Talha ve Emrecan sakat. Stoperde oynayacak sadece Necip Uysal kaldı. Siyah-Beyazlılar'da bu ay 8 oyuncu sakatlık yaşadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Ekim 2023 Güncelleme 29 Ekim 2023, 06:57
Kartal sakata geldi: Krizlerle boğuşan Beşiktaş’ta iki oyuncu daha sakatlandı

Beşiktaş son dönemde aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzerken üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Kartal'da son olarak Colley ve Masuaku sakatlandı. Masuaku'nun uyluk arka adalesinden sakatlık yaşadığı öğrenildi.

Sol dizinde ağrı olan Colley'de efüzyon ve hoffa sendromu tespit edildi. Beşiktaş'ın şu an elinde stoper oynayabilecek tek Necip Uysal kaldı. Amartey, Bailly, Colley. Tayyip Talha ve Emrecan sakat. Alınan sonuçlar ve oynanan futbol Beşiktaş'ın sezon öncesi kampı nasıl geçirdiğine dair bazı soru işaretlerini de akıllara getiriyor.

MASUAKU İKİ KEZ SAKATLANDI
Beşiktaş'ın kondisyon yüklemesi ve fiziksel antrenmanlarda eksik kaldığı görülürken, ekim ayında yaşanan sakatlıklar bile bunun göstergesi. Beşiktaş'ta Ekim ayındaki sakatlık sayısı 8'e yükseldi. Bu ay sakatlık yaşayan oyuncular arasında Masuaku (2 kez) Colley, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Eric Bailly, Daniel Amartey ve Salih Uçan yer alıyor. 17 Aralık'ta seçime gidecek Beşiktaş'ta kötü sonuçların yanı sıra üst üste gelen sakatlık haberleri krizi daha da derinleştirdi.

YAMANTÜRK ADAY OLMAYACAK
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, olağanüstü kongrede Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Yamantürk açıklamasında, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün menfaatlerini tüm kişisel menfaatlerin önünde tutan bir Beşiktaşlı olarak Türk Sporunun lokomotifi Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

HEDEFTEKİ İSİM ONANA
Beşiktaş'ta 8 maça çıkan Jean Onana şu ana kadar 1 asist üretti. 179 dakika sahada kalan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında Lens'ten 4 milyon Euro karşılığında transfer edildi. Beşiktaş'ta 17 Aralık'ta seçilecek yeni yönetimin ilk işlerinden biri de Kamerunlu oyuncu ile yolları ayırmak olacak. Bodo maçındaki performansıyla taraftarların tepki gösterdiği Onana için Fransız kulüplerinin pusuda beklediği öğrenildi.

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