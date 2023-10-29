Kartal sakata geldi: Krizlerle boğuşan Beşiktaş’ta iki oyuncu daha sakatlandı

Beşiktaş son dönemde aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzerken üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Kartal'da son olarak Colley ve Masuaku sakatlandı. Masuaku'nun uyluk arka adalesinden sakatlık yaşadığı öğrenildi. Sol dizinde ağrı olan Colley'de efüzyon ve hoffa sendromu tespit edildi. Beşiktaş'ın şu an elinde stoper oynayabilecek tek Necip Uysal kaldı. Amartey, Bailly, Colley. Tayyip Talha ve Emrecan sakat. Alınan sonuçlar ve oynanan futbol Beşiktaş'ın sezon öncesi kampı nasıl geçirdiğine dair bazı soru işaretlerini de akıllara getiriyor.

MASUAKU İKİ KEZ SAKATLANDI

Beşiktaş'ın kondisyon yüklemesi ve fiziksel antrenmanlarda eksik kaldığı görülürken, ekim ayında yaşanan sakatlıklar bile bunun göstergesi. Beşiktaş'ta Ekim ayındaki sakatlık sayısı 8'e yükseldi. Bu ay sakatlık yaşayan oyuncular arasında Masuaku (2 kez) Colley, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Eric Bailly, Daniel Amartey ve Salih Uçan yer alıyor. 17 Aralık'ta seçime gidecek Beşiktaş'ta kötü sonuçların yanı sıra üst üste gelen sakatlık haberleri krizi daha da derinleştirdi.