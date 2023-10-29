Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe özellikle Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Fred ve Cengiz Ünder takviyeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Bu sezon çıktığı tüm maçları kazanarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza atan sarı-lacivertliler, zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

Kanarya ocak ayında başlayacak olan 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Fenerbahçe'de oyuncu arayışları devam ederken, bir yandan da gelecek vadeden isimleri takıma kazandırmak için çalışmalar sürüyor.