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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, ara vermeden kış transfer dönemi için de çalışmalarına başladı. Ocak ayında takımı güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, sürpriz bir takviye yapmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 15:09 Güncelleme 29 Ekim 2023, 15:09
Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine götüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından biri olarak dikkat çekti.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Kanarya birçok yıldızı renklerine bağlayarak rakiplerine gözdağı verdi.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe özellikle Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Fred ve Cengiz Ünder takviyeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Bu sezon çıktığı tüm maçları kazanarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza atan sarı-lacivertliler, zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Kanarya ocak ayında başlayacak olan 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de oyuncu arayışları devam ederken, bir yandan da gelecek vadeden isimleri takıma kazandırmak için çalışmalar sürüyor.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Bu doğrultuda girişimlerine devam eden sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

FENERBAHÇE YASİN ÖZCAN'I İSTİYOR

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa forması giyen 17 yaşındaki genç sol bek Yasin Özcan'ı devre arasındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Yasin Özcan'ın transferi için teknik direktör İsmail Kartal'ın olumlu görüş belirttiği ve bu transfer için Kasımpaşa'nın kapısının çalınacağı ifade edildi.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

17 yaşında ve 1.85 boyunda olan Yasin Özcan bu sezon 9 lig maçında toplam 1264 dakika süre aldı.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Performansıyla takımının bankolarından birisi olmayı başardı.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

17 yaşında olmasına rağmen U21 Milli Takımı'nda 4 kez forma giydi.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Diğer milli takım alt yaş kategorilerinde de 11 kez oynadı.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Genç yıldız sol bek dışında stoper mevkinde de forma giyebiliyor.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Yasin Özcan'ın Kasımpaşa ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

17 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon Euro.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu
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