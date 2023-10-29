Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine götüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine götüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Kanarya birçok yıldızı renklerine bağlayarak rakiplerine gözdağı verdi.
Fenerbahçe özellikle Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Fred ve Cengiz Ünder takviyeleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Bu sezon çıktığı tüm maçları kazanarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza atan sarı-lacivertliler, zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı.
Kanarya ocak ayında başlayacak olan 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Fenerbahçe'de oyuncu arayışları devam ederken, bir yandan da gelecek vadeden isimleri takıma kazandırmak için çalışmalar sürüyor.
Bu doğrultuda girişimlerine devam eden sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE YASİN ÖZCAN'I İSTİYOR
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa forması giyen 17 yaşındaki genç sol bek Yasin Özcan'ı devre arasındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı öğrenildi.
Yasin Özcan'ın transferi için teknik direktör İsmail Kartal'ın olumlu görüş belirttiği ve bu transfer için Kasımpaşa'nın kapısının çalınacağı ifade edildi.
17 yaşında ve 1.85 boyunda olan Yasin Özcan bu sezon 9 lig maçında toplam 1264 dakika süre aldı.
Performansıyla takımının bankolarından birisi olmayı başardı.
17 yaşında olmasına rağmen U21 Milli Takımı'nda 4 kez forma giydi.
Diğer milli takım alt yaş kategorilerinde de 11 kez oynadı.
Genç yıldız sol bek dışında stoper mevkinde de forma giyebiliyor.
Yasin Özcan'ın Kasımpaşa ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
17 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon Euro.