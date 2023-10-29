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Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki detay...

Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Szymanski'yi düşük bir rakama bırakmak istemiyor. İşte Szymanski'nin sözleşmesindeki kritik detay...

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 14:54 Güncelleme 29 Ekim 2023, 14:54
Fenerbahçe’de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki detay...

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

Fenerbahçe’de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki detay...

Sarı-lacivertli ekip bu sezon 18 maça çıktı.

Fenerbahçe’de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki detay...

Kanarya oynadığı bütün maçları kazanmayı başardı.

Fenerbahçe’de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki detay...

Fenerbahçe'nin galibiyet serisinin mimarlarından olan Sebastian Szymanski, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe’de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki detay...

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin Sarı-Lacivertli kulübe transfer olması aşamasında çok önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki detay...

Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarsk, Polonyalı yıldızın bonservisi Dinamo Moskova kulübünden alınırken 20 milyon Euro serbest kalma bedeli koydurtmak istedi.

Fenerbahçe’de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki detay...

Ancak menajer Mariusz Piekarsk'ın bu ısrarı Fenerbahçe tarafından sıkı müzakerelerle reddedildi.

Fenerbahçe’de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki detay...

24 yaşındaki yıldızın sözleşmesinde serbest kalma maddesi yer almadı.

Fenerbahçe’de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki detay...

Bunun ne kadar doğru bir tercih olduğu ise bugünlerde ortaya çıkmış durumda.

Fenerbahçe’de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki detay...

DEVLER ŞİMDİDEN PEŞİNE DÜŞTÜ

Szymanskı'nin piyasa değeri 18-20 milyon Euro civarında gösteriliyor.

Fenerbahçe’de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki detay...

Ancak ilgilenen kulüplere bakıldığında Fenerbahçe oyuncuyu satma kararı aldığını bu rakamın çok daha üzerinde bir rakamı kabul ettireceği kesin gibi.

Fenerbahçe’de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki detay...

Szymanski'yi Liverpool ve Napoli gibi kulüpler takibe almış durumda.

Fenerbahçe’de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki detay...

Polonyalı yıldız sezon başında Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe’de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki detay...

Szymanski bu sezon sarı-lacivertli formayı toplamda 18 maça çıktı.

Fenerbahçe’de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki detay...

Yıldız oyuncu takımına 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe’de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki detay...
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