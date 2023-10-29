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Fenerbahçe alırken kazandı: Szymanski'nin serbest kalma bedeli yok

Szymanski’nin bonservisi alınırken menajer Mariusz Piekarsk 20 milyon Euro serbest kalma bedeli koydurmak istedi. Fenerli kurmaylar kabul etmedi. Parayı bastıran Kim Min Jae ve Arda Güler’de olduğu gibi Szymanski’yi alamayacak!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Ekim 2023 Güncelleme 29 Ekim 2023, 06:57
Fenerbahçe alırken kazandı: Szymanski’nin serbest kalma bedeli yok

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin Sarı-Lacivertli kulübe transfer olması aşamasında çok önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarsk, Polonyalı yıldızın bonservisi Dinamo Moskova kulübünden alınırken 20 milyon Euro serbest kalma bedeli koydurtmak istedi.

Ancak menajer Mariusz Piekarsk'ın bu ısrarı Fenerbahçe tarafından sıkı müzakerelerle reddedildi ve 24 yaşındaki yıldızın sözleşmesinde serbest kalma maddesi yer almadı. Bunun ne kadar doğru bir tercih olduğu ise bugünlerde ortaya çıkmış durumda.



DEVLER ŞİMDİDEN PEŞİNE DÜŞTÜ
Szymanski'nin piyasa değeri her ne kadar 18-20 milyon Euro civarında gösteriliyor olsa da ilgilenen kulüplere bakıldığında Fenerbahçe oyuncuyu satma kararı aldığını bu rakamın çok daha üzerinde bir rakamı kabul ettireceği kesin gibi. Szymanski'yi Liverpool ve Napoli gibi kulüpler takibe almış durumda.



FENER '19'UN PEŞİNDE!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanını da kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Fenerbahçe 10. haftaya 27 puanla lider girerken, Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Emre Mor ve Joshua King'in yanı sıra Ludogorets karşısında sakatlanan Djiku da bugün takımdaki yerini alamayacak.



100. YIL FORMASIYA SAHAYA ÇIKIYOR
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün Pendikspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe karşılaşmaya 100. yıl formasıyla çıkacak. Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, 29 Ekim 2023 Pazar günü oynayacağımız Siltaş Yapı Pendikspor maçında gururla taşıyacağımız formamızda; İlkeleri ve fikirleriyle hedeflerimize ışık tutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi, 1923 yılında terlettiğimiz formadan ilham alınarak efsane çubuklunun tam önünde yer alıyor" ifadesine yer verildi.



HAZIRLIKLAR TAMAM
Fenerbahçe, Pendik maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. İsmail Kartal yönetimindeki çalışma taktik ağırlıklı geçti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Djiku'nun tedavilerine devam edildi. Fenerbahçe tesislerde kampa girdi.

DJIKU 5 MAÇ KAÇIRACAK
Ayağında kırık tespit edilen Djiku sırasıyla Pendik, Trabzonspor, Ludogorets, Adana Demir ve Karagümrük maçlarında forma giyemeyecek.

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