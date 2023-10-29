Fenerbahçe alırken kazandı: Szymanski’nin serbest kalma bedeli yok

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin Sarı-Lacivertli kulübe transfer olması aşamasında çok önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarsk, Polonyalı yıldızın bonservisi Dinamo Moskova kulübünden alınırken 20 milyon Euro serbest kalma bedeli koydurtmak istedi. Ancak menajer Mariusz Piekarsk'ın bu ısrarı Fenerbahçe tarafından sıkı müzakerelerle reddedildi ve 24 yaşındaki yıldızın sözleşmesinde serbest kalma maddesi yer almadı. Bunun ne kadar doğru bir tercih olduğu ise bugünlerde ortaya çıkmış durumda.





DEVLER ŞİMDİDEN PEŞİNE DÜŞTÜ

Szymanski'nin piyasa değeri her ne kadar 18-20 milyon Euro civarında gösteriliyor olsa da ilgilenen kulüplere bakıldığında Fenerbahçe oyuncuyu satma kararı aldığını bu rakamın çok daha üzerinde bir rakamı kabul ettireceği kesin gibi. Szymanski'yi Liverpool ve Napoli gibi kulüpler takibe almış durumda.