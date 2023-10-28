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Tevfik Yamantürk adaylık için kararını verdi

Tevfik Yamantürk, olağanüstü kongrede Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 15:24 Güncelleme 28 Ekim 2023, 15:24
Tevfik Yamantürk adaylık için kararını verdi

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah beyazlıların aralık ayında yapılacak olan olağanüstü kongresinde kulüp başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

Yamantürk'ün açıklaması şöyle:

"10/17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olmayacağım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün menfaatlerini tüm kişisel menfaatlerin önünde tutan bir Beşiktaşlı olarak Türk Sporunun lokomotifi Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım."

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