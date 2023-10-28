Selim Soydan'dan flaş Erden Timur açıklaması! "Daha fazlası var"

Hakemlere yanlış bir mesaj vermiş. Bu noktada Koç, "Bana mesaj gelmedi" diyorsa ona inanacak herkes. Ama zaten dert, o görüntülerin yasak biçimde cep telefonuna aktarılması. Bunu yapan MHK Başkanı, her şeyi yapar. Yazıklar olsun...

TFF de Orta'yı bu hareketleri yüzünden göndermiş, bence onlar bu görüntü çıkarma işini biliyorlardı. Bakın Orta 10 gündür sesini çıkaramadı. TFF uyanıklık edip işi tuza batırdı, başka ne yapabilir ki zaten… Orta'yı da göndermiş. Anafikir şu: Timur boşuna "Elimde bilgiler var" demiyormuş.

Bir konuştu, 15 gündür kimse işin içinden çıkamadı. Yalnız Timur'da başka bilgiler de var duyduğum kadarıyla. Onları da açıklamasını bekliyorum. Futbolda temizlik için her şeyin ortaya çıkması şart.

Beşiktaş, kongre sürecinin içerisine girdi. Daha yaklaşık iki ay var. Çok uzun bir zaman. Takımın durumu kötü. Burak Yılmaz, 'Yetersiz' şeklinde eleştiri aldı. Siz uzun yıllar yöneticilik yaptınız, futbol oynadınız. Şu anda Beşiktaş futbol takımında ne yapılmalı?

"BURAK YILMAZ'DAN BAŞKA ÇARESİ YOK"

Milli Takım'da Burak Yılmaz'ı yakından tanıma fırsatı buldum. Burak, sürekli kendini geliştiren, akıllı bir oyuncuydu. 4 büyük kulüpte de oynayan, 38 yaşına kadar forma giymiş bir topçu, hem zeki hem de yeteneklidir. Beşiktaş, maalesef Burak'ı kendi çukuruna çekiyor. Burak'tan önce Şenol Güneş'i de kurban ettiler ki, Türkiye'de bu işten en iyi anlayan hocadır.