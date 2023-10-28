Icardi’nin Galatasaray’a olan aidiyet duygusu büyük beğeni topladı

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, tekrar sakatlanma riskini de alarak Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada iğneyle forma giydi. Anastezi uygulanmasına karşın büyük fedakarlık yaparak takımını Devler Ligi'nde yalnız bırakmayan Arjantinli yıldızın, Cimbom'a olan aidiyet duygusu büyük beğeni topladı.
2019 yılında Inter'de olduğu dönemde sakatlığı nedeniyle 2 maç görev almayan futbolcunun, daha sonra yapılan testlerde sakat olmadığı ortaya çıkmıştı. Galatasaray ile bütünleşen ve geçen sezon yaşanan 23. şampiyonluğa büyük katkı yapan Mauro Icardi, takımının sahadaki en büyük kozu olmaya da devam ediyor. Çaykur Rizespor ile oynanacak maçın kadrosuna alınan ve ilk 11'de olması beklenen yıldız golcü, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 16 maça çıkarken, 15 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
BUGÜN DE İLK 11'DE
Ağrılarına rağmen Bayern maçında iğneyle oynayan Mauro Icardi'nin bugün de 11'deki yerini alması bekleniyor.