Icardi’nin Galatasaray’a olan aidiyet duygusu büyük beğeni topladı

2019 yılında Inter'de olduğu dönemde sakatlığı nedeniyle 2 maç görev almayan futbolcunun, daha sonra yapılan testlerde sakat olmadığı ortaya çıkmıştı. Galatasaray ile bütünleşen ve geçen sezon yaşanan 23. şampiyonluğa büyük katkı yapan Mauro Icardi, takımının sahadaki en büyük kozu olmaya da devam ediyor. Çaykur Rizespor ile oynanacak maçın kadrosuna alınan ve ilk 11'de olması beklenen yıldız golcü, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 16 maça çıkarken, 15 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.