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Francesco Farioli Ligue 1'de fırtına gibi

Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran ve ardından Nice'nin başına geçen Francesco Farioli, Fransa Ligue 1'de fırtına gibi esiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 15:21 Güncelleme 28 Ekim 2023, 15:21
Francesco Farioli Ligue 1’de fırtına gibi
Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Nice, deplasmanda Clermont deplasmanında konuk oldu. Gabriel Montpied Stadı'nda oynanan karşılaşmada Nice ikinci yarıda bulduğu tek golle maçı 1-0 kazanmayı başardı.

Süper Lig'de daha önce 2020-21 sezonunda Karagümrük'ü ardından 2021-22 sezonunda Alanyaspor'un hocası olan Francesco Farioli'nin takımı Nice aldığı bu galibiyetle beraber maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

5 MAÇTIR GOL YEMİYORLAR

Nice arka arkaya 5 maçlık gol yememe serisi yakaladı. Hiçbir maçta geriye düşmeyen Farioli'nin ekibi kalesinde sadece 4 gol gördü.

Aldığı galibiyetle puanını 22'ye yükselten Nice maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ligin namağlup tek takımı olan Nice geride kalan 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti ve henüz mağlubiyet yaşamadı. 1 maçı eksik Monaco 20 puanla Ligue 1'de ikinci sırayı elde ederken, yine 9 maç oynayan PSG 18 puanla 3. sırada yer aldı.

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