Bulgaristan basınından Fenerbahçe’ye övgü!

Sarı-lacivertlilerin muhteşem performansına bir övgü de Bulgar basınından geldi.
Ludogorets maçında sarı-lacivertlilerin oynadığı futbola hayran kalan komşu basını, Fenerbahçe'nin Ludo'yu sahadan sildiğine vurgu yaptı.
"golbg" adlı haber sitesi; 'Ludogorets Fenerbahçe'yi şaşırtmayı başaramadı' manşetini atarken, temsilcimizin kendisini çok sıkmadan galibiyete ulaştığını yazdı.
"MERHAMET GÖSTERMEDİ"
"Dnevik" adlı medya; 'Ludogorets'in gücü Fenerbahçe'ye yetmedi ve yenildi' başlığıyla haberi okuyucularına duyurdu.
"slobodenpecat" ise Fenerbahçe'nin 18 maçlık galibiyet serisine dikkat çekerek, 'Fenerbahçe, şu anda Avrupa'nın en iyisi' manşeti ile okuyucularının karşısına çıktı. Haberde; "Fenerbahçe 18 maçtır yenilmiyor. Muhteşem' ifadelerine yer verdi.
"ndt1" adlı site de "Kusursuz Fenerbahçe, Ludo'ya merhamet göstermedi" dedi.