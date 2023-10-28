Bulgaristan basınından Fenerbahçe’ye övgü!

Üst üste oynadığı 18 maçı da kazanan Fenerbahçe tarih yazıyor.Sarı-lacivertlilerin muhteşem performansına bir övgü de Bulgar basınından geldi.Ludogorets maçında sarı-lacivertlilerin oynadığı futbola hayran kalan komşu basını, Fenerbahçe'nin Ludo'yu sahadan sildiğine vurgu yaptı."golbg" adlı haber sitesi;manşetini atarken, temsilcimizin kendisini çok sıkmadan galibiyete ulaştığını yazdı."Dnevik" adlı medya;başlığıyla haberi okuyucularına duyurdu."slobodenpecat" ise Fenerbahçe'nin 18 maçlık galibiyet serisine dikkat çekerek,manşeti ile okuyucularının karşısına çıktı. Haberde; "ifadelerine yer verdi."ndt1" adlı site dededi.