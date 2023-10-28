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Bulgaristan basınından Fenerbahçe'ye övgü!

Ludogorets'i 3-1'le geçen Fenerbahçe, bu sezonki 18'inci galibiyeti aldı. Sarı-lacivertlilerin sergilediği oyun ve yakaladığı seri Bulgaristan basını tarafından da takdir edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 12:28 Güncelleme 28 Ekim 2023, 12:28
Bulgaristan basınından Fenerbahçe’ye övgü!
Üst üste oynadığı 18 maçı da kazanan Fenerbahçe tarih yazıyor.

Sarı-lacivertlilerin muhteşem performansına bir övgü de Bulgar basınından geldi.

Ludogorets maçında sarı-lacivertlilerin oynadığı futbola hayran kalan komşu basını, Fenerbahçe'nin Ludo'yu sahadan sildiğine vurgu yaptı.

"golbg" adlı haber sitesi; 'Ludogorets Fenerbahçe'yi şaşırtmayı başaramadı' manşetini atarken, temsilcimizin kendisini çok sıkmadan galibiyete ulaştığını yazdı.

"MERHAMET GÖSTERMEDİ"

"Dnevik" adlı medya; 'Ludogorets'in gücü Fenerbahçe'ye yetmedi ve yenildi' başlığıyla haberi okuyucularına duyurdu.

"slobodenpecat" ise Fenerbahçe'nin 18 maçlık galibiyet serisine dikkat çekerek, 'Fenerbahçe, şu anda Avrupa'nın en iyisi' manşeti ile okuyucularının karşısına çıktı. Haberde; "Fenerbahçe 18 maçtır yenilmiyor. Muhteşem' ifadelerine yer verdi.

"ndt1" adlı site de "Kusursuz Fenerbahçe, Ludo'ya merhamet göstermedi" dedi.
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