Efes Komşu’da kayıp: Anadolu Efes, Olympiakos’a farkla yenildi

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki beşinci maçında üçüncü kez sahadan mağlup ayrıldı. Temsilcimiz, gelecek hafta Virtus Bologna deplasmanında sahne alacak. Ligdeki beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde eden Olympiakos ise bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun konuğu olacak.

TREZEGUET HAZIR KITA Trabzonspor 'da sakatlığı nedeniyle son karşılaşmada forma giyemeyen Trezeguet'den müjdeli haber geldi. Kendisini iyi hissettiğini söyleyen Mısırlı oyuncu daha sonra sahaya çıkarak takımla çalıştı. Takım arkadaşları da Trezeguet'in takımı katılışını alkışlarla kutladı. Trezeguet hafta sonunda Karagümrük ile deplasmanda oynanacak maçta ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Mısırlı futbolcu sezon başında Galatasaray derbisinde de sakatlanmış ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalmış ve eksikliği de ciddi şekilde hissedilmişti.





ENERJİMİZ GAYET İYİ!

Teknik patron Abdullah Avcı basın mensuplarıyla kısa bir sohbet yaptı. Avcı "Biraz yoğun geçiyor. Geçen seferki antrenman da toplantı saatine denk geldi. Bu ara teorik antrenmanlar biraz yoğun geçiyor ama iyi gidiyor. Çalıştıklarımızı hatırlatmak, yenilerini yerleştirmek gerekiyor. Enerjimiz iyi. İnşallah daha hızla mesafe alacağız." dedi.

YILMAZ VURAL MEMEMEN'DE

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'da, teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural getirildi. Açıklama kulüp tarafından yapıldı. Deneyimli teknik adam, en son Yeni Malatyaspor'da görev almıştı.



F.BAHÇE'NİN RAKİBİ BAYERN

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında bugün deplasmanda Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak. Sarı-Lacivertliler'in 4 maçta 3 galibiyeti, 1 yenilgisi var.



ALTAY'DA KONGRE KARARI

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da mevcut yönetim kongre kararı aldı. Altay Başkanı Ayhan Dündar'ın, ligde son sırada yer alması ve maddi sorunların büyümesi nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenildi.

MİLLİLER YÜKSELİŞE GEÇTİ

FIFA Ekim ayı dünya sıralaması belli oldu. Aralık 2021'den bu yana en iyi derecesine ulaşan Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, 4 basamak yükselerek 1498 puanla 38. sırada yerini aldı.



LİGDE 10. HAFTA BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün iki maç var. Saat 20.00'de Hatay, Kayseri'yi; Kasımpaşa ise İstanbul'u ağırlayacak. Hatay'ın 14, Kayseri'nin 13, Kasımpaşa'nın 15 ve İstanbul'un 5 puanı bulunuyor



KONYA'DA DIRK KUYT SESLERİ

Yeni bir teknik direktör arayışı içinde olan Konyaspor'da sportif direktör Ali Çamdalı, Dirk Kuyt ile temasa geçti. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen 43 yaşındaki Kuyt, son olarak ADO Den Haag'ı çalıştırdı.