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Zaniolo savcı karşısına çıkıyor!

Nicolo Zaniolo, hakkındaki bahis soruşturmasının ardından cuma günü savcılığa ifade verecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 22:11 Güncelleme 26 Ekim 2023, 22:11
Zaniolo savcı karşısına çıkıyor!
Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo, savcılığa ifade verecek.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan yıldızın hakkındaki bahis soruşturması nedeniyle 27 Ekim Cuma günü Torino savcılığı tarafından dinleneceği aktarıldı.

Bahis soruşturmasının ardından 24 yaşındaki futbolcunun tableti ve telefonu savcılık tarafından incelemeye alınmıştı.

FAGIOLI VE TONALI

İtalya'da bahis soruşturmasında adı geçen Juventuslu Nicolo Fagioli, futboldan 7 ay men cezası almıştı.

Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'nin ise 10-12 ay men cezası alması bekleniyor.
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