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Filistin'e destek paylaşımı yapan Youcef Atal'ın kariyeri tehlikede! 7 maç men cezasının ardından hapis istemi...

Katil İsrail'in Gazze'de yaptığı insanlık dışı katliama tepki gösteren futbolcular cezalandırılmaya devam ediyor. Fransa Futbol Federasyonu'nun Filistin'e destek verdiği için 7 maç men cezası verdiği Youcef Atal için 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 18:21 Güncelleme 26 Ekim 2023, 18:21
Filistin’e destek paylaşımı yapan Youcef Atal’ın kariyeri tehlikede! 7 maç men cezasının ardından hapis istemi...

Dünyanın gözü önünde Gazze'de katliama devam eden İsrail'e karşı tepkiler çığ gibi büyürken spor dünyasının ünlü isimleri de Filistin halkına destek vermeye devam ediyor.

İsrail'in günlerdir Filistin halkına yaşattığı zulme ses çıkaran isimlerden biri de Nice forması giyen Youcef Atal'dı.

Fransa Futbol Federasyonu, Filistin'e destek veren Nice'in yıldızı Youcef Atal'a 7 maç men ve 100 bin Euro para cezası vermişti.

YOUCEF ATAL'A ŞİMDİ DE HAPİS CEZASI GÜNDEMDE
Bu skandal karar yetmezmiş gibi, Cezayirli oyuncunun şimdi de 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Katil İsrail'in bu saldırısına Süper Lig'de forma giyen ve teknik direktörlük yapan isimler de böyle tepki göstermişti:

"HAKSIZLIĞA KARŞI SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR"
Kerem Aktürkoğlu: Filistin halkının yok edilmesini sessizce oturup izlemek doğru mu? Bir halkın ölüm ya da göç arasında bir tercihte bırakılması, orantısız bir güçle bir ülkenin haritadan silinmesi neyin cevabı olabilir? Barış için dua etmek yeterli değil, sesimizi yükseltmeliyiz. Çünkü dünyanın geriye kalanı bu korkunç trajediyi önlemek için bir şey yapmıyor. Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır.



"İNSANLIK BU VAHŞETİ YAŞAYAMAZ"
Arda Turan: İsrail sivilleri öldürüyor. Bu zalim eyleme karşı tüm dünya birlik olmalı ve ses çıkarmalıdır. Bugün tepki göstermeyen herkes sorumlu olacak. İnsanlık bu acıyı, bu vahşeti yaşayamaz.

Emre Belözoğlu: Kibriniz ve zalimliğinizde boğulun. Bir hastaneyi vurmak en büyük savaş suçudur. Caniliktir, vahşettir. Yazıklar olsun.


"İNSANLIK NEREDE?"
Merih Demiral: Ve sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O, onları ancak gözlerin (dehşet içinde) bakakalacağı bir güne erteliyor.



Mesut Özil: Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır! Bu tam bir kabus. İnsanlık nerede?

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