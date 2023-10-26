Filistin’e destek paylaşımı yapan Youcef Atal’ın kariyeri tehlikede! 7 maç men cezasının ardından hapis istemi...

YOUCEF ATAL'A ŞİMDİ DE HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Bu skandal karar yetmezmiş gibi, Cezayirli oyuncunun şimdi de 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Katil İsrail'in bu saldırısına Süper Lig'de forma giyen ve teknik direktörlük yapan isimler de böyle tepki göstermişti:

"HAKSIZLIĞA KARŞI SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR"

Kerem Aktürkoğlu: Filistin halkının yok edilmesini sessizce oturup izlemek doğru mu? Bir halkın ölüm ya da göç arasında bir tercihte bırakılması, orantısız bir güçle bir ülkenin haritadan silinmesi neyin cevabı olabilir? Barış için dua etmek yeterli değil, sesimizi yükseltmeliyiz. Çünkü dünyanın geriye kalanı bu korkunç trajediyi önlemek için bir şey yapmıyor. Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır.





"İNSANLIK BU VAHŞETİ YAŞAYAMAZ"

Arda Turan: İsrail sivilleri öldürüyor. Bu zalim eyleme karşı tüm dünya birlik olmalı ve ses çıkarmalıdır. Bugün tepki göstermeyen herkes sorumlu olacak. İnsanlık bu acıyı, bu vahşeti yaşayamaz.