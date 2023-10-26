Ender Arslan: "Hedefim sıradaki maçı kazanmak"

Geçen hafta evinde Darüşşafaka Lassa'yı 89-73 yenerek ilk galibiyetini alan Ege ekibinin başantrenörü Ender Arslan, takımdaki özgüvenin yerine geldiğini söyledi.Bu hafta da galibiyet için kenetlendiklerini belirten Arslan, "Zorlu bir fikstürle sezona başladık. Hepimiz motiveyiz. Ligde Darüşşafaka gibi zor bir rakibi iç sahada, güzel bir atmosferde yenmeyi başardık. Bizim özgüvenimiz açısından da çok iyi oldu" dedi.Yeni transfer Ahmet Düverlioğlu'nun takıma katkı sağladığını söyleyen Arslan, "Ahmet kaliteli ve kariyeri belli olan bir oyuncu. Oyuncularımla ilgili çok fazla bireysel yorum yapmayı sevmiyorum, çünkü bu bir takım oyunu. Ahmet müthiş katkı veriyor. Kalitesi ve kariyeriyle bize katkı yapacağı belliydi. Görevini çok iyi yapıyor" dedi.Bursaspor deplasmanında da gereken mücadeleyi ortaya koyacaklarını sözlerine ekleyen Ender Arslan, "Benim hedefim sıradaki maçı kazanmak, ondan sonra zaten hedef kendi kendini belli eder. Önemli olan bütün hafta doğru şekilde o maça hazırlanabilmek" diye konuştu.Takımın tecrübeli oyuncularından Fatih Cantitiz ise "Fikstür bizim için zorlu başlangıç oldu ama içerideki her maç bizim için hedef maçımız. Kendi sahamızda çıktığımız her maçı kazanmak için oynayacağız. Muğla'da güzel bir seyirci ve atmosfer var. Önceliğimiz bu sene ligde kalmak, asansör bir takım olmaktan ziyade ligde kalıcı bir takım olup seneye Avrupa kupalarında oynamak için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz öncelikle ligde kalmak. Dahna sonra umarım Türkiye Kupası'na kalabiliriz" diye konuştu.