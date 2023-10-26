Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal eski günlerini arıyor! Sezon sonu ayrılık olabilir...

KARŞI KOYACAK TAKIM YOK!

BODO Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Knutsen, "Beşiktaş'a karşı güzel bir sonbahar akşamında gerçek Bodo Glimt gibi oynarsak, kendi özelliklerimizi sahaya yansıtırsak bize karşı koyacak takım olduğunu düşünmüyoruz" dedi. Knutsen, "Bizim için önemli olan her oyuncunun yüzde 100'ünü maça vermesi" ifadelerini kullandı.