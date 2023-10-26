Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal eski günlerini arıyor! Sezon sonu ayrılık olabilir...

Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli kozlarından olan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal Siyah-Beyazlılar'ın şampiyon olduğu 2020-21 sezonunda kaydettiği 8 gol, 17 asistlik performasıyla kazanılan zaferde başrol oynamıştı.
Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli kozlarından olan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal Siyah-Beyazlılar'ın şampiyon olduğu 2020-21 sezonunda kaydettiği 8 gol, 17 asistlik performasıyla kazanılan zaferde başrol oynamıştı.
11 MAÇA ÇIKTI
Yıldız futbolcu daha sonraki sezonlarda ise bu istatistiğinin yanına yaklaşamadı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu son 3 sezonda 8 gol, 13 asist üreterek tek sezonda yaptığı katkıya 3 sezonluk performansıyla ulaşmayı başaramadı. 2021-22 sezonunda çıktığı 43 maçta 5 gol, 7 asistlik performans sergileyen Ghezzal, sakatlıklarla boğuştuğu 2022-23 sezonunda ise 11 maça çıkıp 2 gol 2 asiste imza atmıştı.
SON SEZONU
Yetenekli kanat oyuncusu ise bu sezon Beşiktaş formasıyla sahaya çıktığı 8 maçta ise 1 gol, 3 asistle oynadı.
Kartal'da başkan adaylarının da sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek yıldız isimle devam etmeyi düşünmediği de gelen haberler arasında.
KARŞI KOYACAK TAKIM YOK!
BODO Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Knutsen, "Beşiktaş'a karşı güzel bir sonbahar akşamında gerçek Bodo Glimt gibi oynarsak, kendi özelliklerimizi sahaya yansıtırsak bize karşı koyacak takım olduğunu düşünmüyoruz" dedi. Knutsen, "Bizim için önemli olan her oyuncunun yüzde 100'ünü maça vermesi" ifadelerini kullandı.