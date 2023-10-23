ÖZEL | Okan Buruk o yıldızı istemiyor! Galatasaray’da opsiyon sıkıntısı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, şimdiye kadar oynadığı maçlarda Kopenhag ile 2-2 berabere kalırken İngiltere'de Manchester United'ı 3-2'lik skorla mağlup etti ve bir üst tura yükselmek için önemli bir adım attı.



