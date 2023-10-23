ÖZEL | Okan Buruk o yıldızı istemiyor! Galatasaray’da opsiyon sıkıntısı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, şimdiye kadar oynadığı maçlarda Kopenhag ile 2-2 berabere kalırken İngiltere'de Manchester United'ı 3-2'lik skorla mağlup etti ve bir üst tura yükselmek için önemli bir adım attı.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, şimdiye kadar oynadığı maçlarda Kopenhag ile 2-2 berabere kalırken İngiltere'de Manchester United'ı 3-2'lik skorla mağlup etti ve bir üst tura yükselmek için önemli bir adım attı.
Galatasaray'da Bayern Münih maçı öncesinde Mauro Icardi'nin durumu yakından takip ediliyor. Arjantinli golcü, Süper Lig'deki Beşiktaş mücadelesinde sakatlanmıştı. Yıldız oyuncunun Bayern Münih karşısında sahada olup olmayacağına dair karar, yarın verilecek.
Sakatlığı nedeniyle son 5 maçta forma giyemeyen Hakim Ziyech'in ise Bayern Münih maçında kadroda olması bekleniyor. Başakşehir ile oynanan maçta sakatlık yaşayan tecrübeli oyuncunun 11'de başlayıp başlamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.
ANGELINO ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE
Galatasaray'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen İspanyol sol kanat oyuncusu Angelino'nun Bayern Münih ile oynanacak maçta yedek kulübesine geçmesi bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile oynanan derbide gösterdiği kötü performansla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
20 MAÇTA OYNARSA OPSİYON DEVREYE GİRİYOR
Sarı-Kırmızılılar, Angelino'yu sezon başında Alman ekibi Leipzig'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. İspanyol yıldız, Galatasaray'da 20 maçta forma giyerse opsiyon devreye girecek ve Cimbom, Alman ekibine 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
YÖNETİM VE BURUK MEMNUN DEĞİL
Galatasaray Yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, Angelino'nun performansından memnun değil. Angelino, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde elemeler de dahil 7 maçta forma giydi. Süper Lig'de de 7 maçta şans bulan tecrübeli oyuncu toplamda 14 maça çıktı.
6 MAÇ DAHA OYNARSA AKTİFLEŞİYOR
Angelino, 6 karşılaşmada daha şans bulursa satın alma opsiyonu devreye girecek. Galatasaray devre arasına kadar Angelino'ya maksimum 5 maçta forma verip oyuncuyla yollarını ayırabilir. Bu sezon 14 maçta 1177 dakika görev alan İspanyol sol kanat oyuncusu 1 gol atarken 1 de asist yaptı.