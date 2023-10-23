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ÖZEL | Okan Buruk o yıldızı istemiyor! Galatasaray'da opsiyon sıkıntısı

Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray yoluna emin adımlarla ilerliyor. Şampiyonlar Ligi'nde de iddiasını sürdüren Galatasaray Alman ekibi Bayern Münih ile mücadele edecek. Bayern maçı öncesi Sarı-Kırmızılılar'da bir oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…

Onur Koçhan Onur Koçhan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 13:15 Güncelleme 23 Ekim 2023, 13:15
ÖZEL | Okan Buruk o yıldızı istemiyor! Galatasaray’da opsiyon sıkıntısı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, şimdiye kadar oynadığı maçlarda Kopenhag ile 2-2 berabere kalırken İngiltere'de Manchester United'ı 3-2'lik skorla mağlup etti ve bir üst tura yükselmek için önemli bir adım attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldızı istemiyor! Galatasaray’da opsiyon sıkıntısı

Galatasaray'da Bayern Münih maçı öncesinde Mauro Icardi'nin durumu yakından takip ediliyor. Arjantinli golcü, Süper Lig'deki Beşiktaş mücadelesinde sakatlanmıştı. Yıldız oyuncunun Bayern Münih karşısında sahada olup olmayacağına dair karar, yarın verilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldızı istemiyor! Galatasaray’da opsiyon sıkıntısı

Sakatlığı nedeniyle son 5 maçta forma giyemeyen Hakim Ziyech'in ise Bayern Münih maçında kadroda olması bekleniyor. Başakşehir ile oynanan maçta sakatlık yaşayan tecrübeli oyuncunun 11'de başlayıp başlamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldızı istemiyor! Galatasaray’da opsiyon sıkıntısı

ANGELINO ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Galatasaray'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen İspanyol sol kanat oyuncusu Angelino'nun Bayern Münih ile oynanacak maçta yedek kulübesine geçmesi bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile oynanan derbide gösterdiği kötü performansla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldızı istemiyor! Galatasaray’da opsiyon sıkıntısı

20 MAÇTA OYNARSA OPSİYON DEVREYE GİRİYOR

Sarı-Kırmızılılar, Angelino'yu sezon başında Alman ekibi Leipzig'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. İspanyol yıldız, Galatasaray'da 20 maçta forma giyerse opsiyon devreye girecek ve Cimbom, Alman ekibine 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldızı istemiyor! Galatasaray’da opsiyon sıkıntısı

YÖNETİM VE BURUK MEMNUN DEĞİL

Galatasaray Yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, Angelino'nun performansından memnun değil. Angelino, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde elemeler de dahil 7 maçta forma giydi. Süper Lig'de de 7 maçta şans bulan tecrübeli oyuncu toplamda 14 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldızı istemiyor! Galatasaray’da opsiyon sıkıntısı

6 MAÇ DAHA OYNARSA AKTİFLEŞİYOR

Angelino, 6 karşılaşmada daha şans bulursa satın alma opsiyonu devreye girecek. Galatasaray devre arasına kadar Angelino'ya maksimum 5 maçta forma verip oyuncuyla yollarını ayırabilir. Bu sezon 14 maçta 1177 dakika görev alan İspanyol sol kanat oyuncusu 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldızı istemiyor! Galatasaray’da opsiyon sıkıntısı


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