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Lewis Hamilton ve Charles Leclerc yarışın ardından diskalifiye edildi

Formula 1 ABD Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlayan Mercedes'ten Lewis Hamilton ve Ferrari'den Charles Leclerc yarışın ardından diskalifiye oldu. Her iki pilotun da aracının alt kısmındaki aşınmanın kuralların dışında olduğu ve bu sebeple yarış dışı kaldıkları açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 14:40 Güncelleme 23 Ekim 2023, 14:40
Lewis Hamilton ve Charles Leclerc yarışın ardından diskalifiye edildi

Formula 1'de sezonun 19. yarışı Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi.

Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'ndeki yarış, 56 tur üzerinden yapılan yarışa altıncı sıradan başlayan Max Verstappen, 28. turda aldığı liderliği yarış boyunca sürdürüp bu sezonki 15, kariyerinin 50. zaferine ulaştı.

Verstappen'in ilk sırada bitirdiği yarışta, Lewis Hamilton (Mercedes) ikinciliği, Lando Norris (McLaren) ise üçüncülüğü elde etti.

Bu sezon Verstappen'in 15, Sergio Perez'in (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz'ın (Ferrari) bir yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

YARIŞIN ARDINDAN DİSKALİFİYE OLDU

ABD Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlayan Lewis Hamilton ve pole pozisyonundan başlayan Charles Leclerc, yarışın ardından kural ihlalili nedeniyle diskalifiye oldu.

Her iki pilotun da yarışın ardından yapılan kontrollerinde aracının alt kısmındaki aşınmanın fazla olduğu ve kural ihlali tespit edildiği belirtildi.

Bu sonucun ardından Lando Norris ikinci sıraya yükselirken Carlos Sainz üçüncü oldu.

Şampiyonanın 20. yarışı Meksika Grand Prix'si 29 Ekim'de düzenlenecek.


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