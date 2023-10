Fenerbahçe’nin 3 yıldızı 17 takımı geçti!

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski, attığı gollerle ligdeki 17 takımı geride bıraktı.Sarı lacivertli takımın süper üçlüsü toplam 17 gol attı ve ligde sadece 18 gol atan Galatasaray ve 19 gol atan Adana Demirspor takımlarını geçemediler.16 Gol - Hatayspor15 Gol - Trabzonspor14 Gol _ Kasımpaşa13 Gol - Beşiktaş13 Gol - Ankaragücü10 Gol - Sivasspor10 Gol - Rizespor10 Gol - Kayserispor10 Gol - Pendikspor9 Gol - Antalyaspor9 Gol - Konyaspor8 Gol - Alanyaspor7 Gol - Karagümrük7 Gol - Gaziantep5 Gol - Başakşehir5 Gol - İstanbulspor5 Gol - SamsunsporFenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği performansla kariyer rekorunu kırdı.Bu sezon tüm kulvarlarda 8 gol 5 asist kaydeden İrfan Can, daha önce 1 kez yaşadığı 7 gollü sezonlarını geride bırakarak kariyer rekorunu kırdı.İrfan Can Kahveci daha önce 2022-23 sezonunu 7 gol 4 asistle tamamlamış ve kariyer rekorunu kırmıştı. İrfan bu sezon henüz Ekim ayındayken bu rekorunu geçmeyi başardı.Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Edin Dzeko, sergilediği performansla dikkat çekiyor. Bosnalı futbolcu, ligdeki Hatayspor maçında attığı golle birlikte bu sezon 13. maçta 9. kez fileleri havalandırdı. Edin Dzeko, bu maçlarda ayrıca 7 de asist yaptı.Edin Dzeko, bu gollerin 7'sini ligde, 2 tanesini ise Avrupa'da attı.Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçta takımını 1-0 öne geçiren Sebastian Szymanski, iç sahada maçlarındaki skorer kimliğini sürdürdü. Polonyalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe'nin ligde oynadığı 5 iç saha maçında da skor katkısı yapmayı başardı. Sebastian Szymanski; Gaziantep FK maçında 1 asist, Antalyaspor maçında 1 gol, Başakşehir maçında 2 gol, Çaykur Rizespor maçında ise 1 gol kaydetti.Bu sezon toplam 9 gol kaydeden Szymanski, bu gollerin 6'sını ligde attı.