Bu da Okan Buruk farkı! Sahasında rakiplerine üstünlük kuruyor: Trabzonspor ve Beşiktaş’ı 2’şer, Fenerbahçe’yi 1 kez devirdi

Galatasaray, Süper Lig'deki son maçında ezeli rakibi Beşiktaş'ı evinde 2-1 mağlup ederek zirve yarışında çok kritik bir galibiyet elde etti. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sahası Rams Park'ı adeta yıkılmaz bir kale haline çevirdi.

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı son 25 iç saha maçında 22 galibiyet alırken, 3 beraberlik yaşadı. Hiç kaybetmedi. Bu süreçte sadece Kopenhag, Karagümrük ve Alanyaspor ile berabere kaldı. Ezeli rakipleri Trabzon ve Beşiktaş'ı 2'şer kez mağlup ederken F.Bahçe'yi de 1 kez yenmeyi başardı.