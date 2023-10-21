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Youri Tielemans'tan ayrılık cevabı!

Aston Villa forması giyen Youri Tielemans, ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Belçikalı futbolcunun yaz transfer döneminde de gündemine geldiği Galatasaray'a haber yolladığı iddia edilmişti.

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 16:27 Güncelleme 21 Ekim 2023, 16:27
Youri Tielemans’tan ayrılık cevabı!
Aston Villa forması giyen Youri Tielemans, hakkında çıkan ayrılık haberlerine açıklık getirdi.

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Belçikalı futbolcunun, Aston Villa'dan ayrılmaya niyeti olmadığı belirtildi.

Tielemans'ın, hakkında çıkan ayrılık haberleri için, "saçmalık" nitelendirmesini yaptığı ifade edildi.

26 yaşındaki futbolcunun, yaz transfer döneminde de gündemine geldiği Galatasaray'a haber yolladığı iddia edilmişti.

Leicester City ile sözleşmesini tamamlamasının ardından yaz transfer döneminde Aston Villa'ya imza atan 26 yaşındaki futbolcu, yeni kulübünde 13 maçta süre buldu. Tielemans, bu karşılaşmaların 4'üne ilk 11'de başlarken gol ve asist katkısı veremedi.


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