Trabzonspor’a yıldız transfer geliyor! Başkan Ertuğrul Doğan açıkladı

EFES EVİNDE HATA YAPMADI Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 4. haftasında konuk ettiği Valencia'yı 77-73 mağlup etti. İlk çeyreği 18-15 önde giren temsilcimiz, devre arasına ise 40-38 geride girdi. 3. çeyreğin son bölümlerinde etkili oynayan temsilcimiz final periyoduna 57-53 önde girdi. Son anları gergin geçen maçta üstünlüğünü koruyan ev sahibi mücadeleden 77-73 galip ayrıldı.

İKİ İSİMDEN FLAŞ KARAR Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Sagiv Jehezkel ve Ramzi Safuri, Filistin için yapılacak saygı duruşu nedeniyle bugün oynanacak Gaziantep maçına çıkmayacaklarını duyurdu. İki isim yaptıkları ortak açıklamada "Maç öncesinde İsrail'i kınamak için bir saygı duruşu olacağını öğrendik. İsrail Milli Takımı'nda forma giymekten gurur duyan oyuncular olarak, böyle bir şeyin parçası olmaya, hatta statta bile olmaya hiç niyetimiz yok. Kulübe bunu bildirdik ve onlar da bu talebimizi anlayışla karşıladı." ifadelerini kullandılar.

MARIA'DAN ÖZGÜR FİLİSTİN ÇAĞRISI Filistin halkının uğradığı zulme sessiz kalmayan ve daha önce açıklama yapan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kızı Maria, sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Her iki tarafın 1949'dan bu yana değişen sınırlarını gösteren ve işgalci devletin İsrail olduğunu bir fotoğraf paylaşan Maria Guardiola, "Özgür Filistin" şeklinde yeni bir paylaşım yaptı. Maria Guardiola'nın bu paylaşımı yüksek seviyede etkileşim aldı.

SERDAR VE KING 'TEN KÖTÜ HABER Fenerbahçe, sakatlık geçiren tecrübeli stoperi Serdar Aziz ve Norveçli golcüsü Joshua King'in sağlık durumları hakkında açıklamada bulundu. Serdar Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında yırtık, King'in ise sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiği açıklandı. İki oyuncunun da tedavisine başlandı.





HAZIRLIKLAR TAM GAZ DEVAM

Fenerbahçe, yarın Atakaş Hatayspor ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı lig maçının hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

MENEMEN'DE YOL AYRIMI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Teknik Direktör Cenk Laleci ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Menemen FK son 3 karşılaşmada aldığı kötü sonuçlar sonrasında ayrılık kararının alındığını duyurdu.



GÖZTEPE 3 PUANA KİLİTLENDİ

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Şanlıurfaspor, bugün İzmir'de karşılaşacak. Ligde 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Göztepe'nin puan kaybına tahammülü yok.



AFYON'DA SAFFET İŞLER DÖNEMİ

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'da Tolga Şanbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Saffet İşler getirildi. Saffet İşler'in ekibinde Ogün Ruhi Demir, Ahmet Aygün, Osman Bilgin ve Eyüp Uğur yer alıyor.



ALTINORDU'DA KADRO DIŞI KARARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da disiplinsiz davranışlar sergileyen 33 yaşındaki tecrübeli golcü Ali Özgün'ün kadro dışı bırakıldı. Ali Özgün'e kendisine kulüp bulması iletildi.



ALEXANDER DJIKU FORMA İÇİN HAZIR

Gana Milli Takımı'ndan sakatlığı nedeniyle çıkartılan Djiku'nun durumu iyi. Ganalı futbolcunun görev verilmesi durumunda Atakaş Hatayspor maçında savunmanın göbeğinde oynamaması için hiçbir engel olmadığı ifade edildi. Djiku idmanlardaki yüksek formuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

SÜPER LİG'DE 9. HAFTA HEYECANI

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasının ilk maçında saat 13.30'da Kayserispor, Rize'yi konuk edecek. Saat 16.00'da Konya, Pendik'i ağırlarken aynı saatte Gaziantep, sahasında Antalya ile karşılaşacak.



MITOMA'YA YENİ KONTRAT

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton, Japon futbolcu Kaoru Mitoma'nın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 11 maçta 3 gol, 4 asiste imza attı.



EN UYGUN 11'İ BULACAĞIM

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un yeni teknik direktörü Markus Gisdol, "İlk yapmak istediğim şey, sistemimize en uygun ilk 11 neyse onu oluşturmak." ifadelerini kullandı.