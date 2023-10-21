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PSG'den Adana Demirspor'a öneri: Ekitike

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Hugo Ekitike'nin yaz transfer döneminde Adana Demirspor'a önerildiği yazıldı.

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 16:25 Güncelleme 21 Ekim 2023, 16:25
PSG’den Adana Demirspor’a öneri: Ekitike
Transfer döneminde kadrosuna kaliteli isimler katan Adana Demirspor hakkında Fransız basınından çarpıcı bir iddia geldi.

EKITIKE ÖNERİLDİ

RMC Sport'un haberine göre; Paris Saint-Germain'de forma giyen Fransız forvet oyuncusu Hugo Ekitike, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Adana Demirspor'a önerildi.

GÖZDEN ÇIKARILDI

Haberde, PSG'nin önerisine rağmen Ekitike'nin Adana Demirspor'a transferinin gerçekleşmediği belirtilirken, 21 yaşındaki oyuncunun PSG tarafından gözden çıkarıldığı ve kış transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı yazıldı.

PSG'nin geçtiğimiz sezon 28.5 milyon euro karşılığında Reims'ten transfer ettiği Ekitike, çıktığı 33 maçta 4 gol 4 asist kaydetti.


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