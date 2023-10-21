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Joan Laporta: "Real Madrid taraftarlarına kötü bir haberim var"

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Negreira davasından takımın geleceğine dair birçok konuda açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 16:28 Güncelleme 21 Ekim 2023, 16:28
Joan Laporta: Real Madrid taraftarlarına kötü bir haberim var
Barcelona Başkanı Joan Laporta, takım ve kulübün geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Barcelona'nın yolsuzluk yaptığı iddiasıyla açılan Negreira davasına değinen Laporta, "Bu iddiayı ortaya atanlar şu anda panik halinde. Ne uydururlarsa uydursunlar, ne kadar yalan söylerlerse söylesinler hiçbir şey bulamayacaklar. Çünkü hiçbir şey yok." dedi.

Ezeli rakipleri Real Madrid'e mesaj gönderen Laporta, "Real Madrid taraftarlarına kötü bir haberim var; eski Barcelona geri dönüyor. Harika iki kalecimiz, harika bir savunmamız var. Lamin Yamal, Lewandowski, Raphinha gibi oyuncularımız var. Vitor Roque gibi genç bir yıldız aldık. Genç insanlar, Barcelona tarihini yeniden nasıl yazdığımızı görecek." ifadelerini kullandı.

"DE JONG'U SATMADIK"

Geçtiğimiz sezon özellikle Manchester United'ın çok istediği Hollandalı yıldız Frenkie de Jong için konuşan Joan Laporta, "100 milyon euro verdiler ama de Jong'u satmadık. Çünkü kadronun zayıflamasını istemedik. Bence vermek istediğim mesaj çok açık. Gazeteciler istediğini yazsın." diyerek sözlerini noktaladı.


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