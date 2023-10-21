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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının oynanacağı yer belli oldu

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının 30 Aralık Cumartesi saat 20.00’de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacağını açıkladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ekim 2023 Güncelleme 21 Ekim 2023, 06:59
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının oynanacağı yer belli oldu

TRENDYOL Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçının yeri netlik kazandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, dev maç 30 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak. İki ezeli takım bu karşılaşmadan bir hafta önce 24 Aralık'ta ise bu kez Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Futbolseverler yılın son haftasında 6 gün içinde 2 derbi izleme imkanı bulacak.

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