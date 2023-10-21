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Fransız vatandaşlığından çıkarılması istenmişti: Filistin'e destek verdiği için hedef gösterilen Benzema ile ilgili sürpriz gelişme

Fransız milletvekili Aurelien Saintoul, diğer politikacıların aksine Benzema’yı savunarak, ‘Tahammül edilemez bir cadı avı’ başlatıldığını iddia etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ekim 2023 Güncelleme 21 Ekim 2023, 06:59
Fransız vatandaşlığından çıkarılması istenmişti: Filistin’e destek verdiği için hedef gösterilen Benzema ile ilgili sürpriz gelişme

Al İttihad forması giyen 35 yaşındaki yıldız futbolcu Karim Benzema, sosyal medya hesabından "Kadın ve çocuk ayırt etmeksizin haksız bombardımanların bir kez daha kurbanı olan Gazze sakinleri için dua ettiğini" paylaşmasının ardından Fransa'da hedef haline geldi.

Bu paylaşımın ardından Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Herkes Benzema'nın Müslüman Kardeşler ile kayda değer bağlantıları olduğunu biliyor" iddiasında bulundu. Senatör Valerie Boyer ise daha da ileri giderek Benzema'nın Fransız vatandaşlığından çıkarılması fikrini ortaya attı. Milletvekili Aurelien Saintoul ise Benzema'yı savunarak, 'Tahammül edilemez bir cadı avı' başlatıldığını iddia etti. Senatör Boyer'i "Fransa'da doğmuş olmasına rağmen Benzema'yı Fransız vatandaşlığından çıkarılması" teklifi nedeniyle eleştiren Saintoul, "Hukukun üstünlüğü nerede? Benzema bir yasayı mı çiğnedi yoksa sadece Arap olduğu için mi?" sorusunu yöneltti.

Fransız golcünün avukatı Hugues Vigier futbolcuyla ilgili iddiaları reddederken, İçişleri Bakanı Darmanin'e dava açmayı planladıklarını söyledi.

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