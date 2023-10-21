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Fenerbahçe Erden Timur için TFF'ye başvurdu: Bu iddialar sorgulansın

TFF’ye yazılı başvuruda bulunan Fenerbahçe, Erden Timur’un yaptığı açıklama ve iddiaların araştırılmasını talep etti. Lale Orta’nın bazı görüntüleri Ali Koç’a servis ettiği iddialarının da araştırılması istendi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ekim 2023 Güncelleme 21 Ekim 2023, 06:59
Fenerbahçe Erden Timur için TFF’ye başvurdu: Bu iddialar sorgulansın

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un açıklamaları üzerine Timur için TFF'ye başvuruda bulundu.

Başvuruda şu ifadelere yer verildi: Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, 17 Ekim 2023 tarihinde bir televizyon kanalında katılmış olduğu bir programda, ülkemizin futbol paydaşlarının başında gelen Federasyonunuzun kurulları ile Kulübümüz hakkında bir kısım mesnetsiz iddialarda bulunmasından ve bu haksız iddialarını inanılır kılmak amacıyla kamuoyuyla paylaştığı bir bölümünün deşifre metni işbu yazımızın ekinde sunulan açıklamalardan büyük bir endişe duymaktayız.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski Başkanı Sayın Lale Orta'nın Kulüp Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'a bir kısım görüntü ve bilgileri hukuka aykırı biçimde servis ettiği gibi fevkalade ağır bir ithamda bulunulduğu dikkatimizi çekmiştir... Bu iddiaların detaylı bir şekilde araştırılmasını ve gereken adımların atılmasını talep etmek zorunluluğu hasıl olmuştur.

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