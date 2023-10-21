Fenerbahçe Erden Timur için TFF’ye başvurdu: Bu iddialar sorgulansın

Başvuruda şu ifadelere yer verildi: Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, 17 Ekim 2023 tarihinde bir televizyon kanalında katılmış olduğu bir programda, ülkemizin futbol paydaşlarının başında gelen Federasyonunuzun kurulları ile Kulübümüz hakkında bir kısım mesnetsiz iddialarda bulunmasından ve bu haksız iddialarını inanılır kılmak amacıyla kamuoyuyla paylaştığı bir bölümünün deşifre metni işbu yazımızın ekinde sunulan açıklamalardan büyük bir endişe duymaktayız.