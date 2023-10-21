Erden Timur’dan Fenerbahçe yanıtı!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kulübün Anıtkabir ziyaretinde açıklamalarda bulundu.Timur, "Bizim için çok gurur verici. Buradaki enerji muazzam. Memleketimizin birlikteliği, kutuplaşmanın tam aksine birleşmeye ihtiyacı var. Atatürk'ün çizdiği yol, her zaman birleşme yolu. O yol, geleceğimizi aydınlatıyor. Galatasaray olarak biz de her zaman bu yolda ilerliyoruz. 100. yılda burada bulunmak onur verici. İnşallah daha nice 100 yıllara insanlar bu yoldan ayrılmazlar." dedi.Canlı yayındaki açıklamalarının ardından Fenerbahçe'nin TFF'ye iddialarının araştırılması yönünde başvuru yaptığı hatırlatılan Erden Timur, "Gündemi değiştirmek doğru olmaz. Amacımız gerçekten şeffaf, doğru bir arınma olsun. Bunu istiyoruz. İnşallah kulüp olarak başkanımız liderliğinde müracaat yapacağız. İnşallah Türk futbolu adına güzel bir arınma olacak bir şeye vesile olmuş oluruz. Temennimiz bu yönde." cevabını verdi.