PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Erden Timur'dan Fenerbahçe yanıtı!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Anıtkabir ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 12:59 Güncelleme 21 Ekim 2023, 12:59
Erden Timur’dan Fenerbahçe yanıtı!
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kulübün Anıtkabir ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Timur, "Bizim için çok gurur verici. Buradaki enerji muazzam. Memleketimizin birlikteliği, kutuplaşmanın tam aksine birleşmeye ihtiyacı var. Atatürk'ün çizdiği yol, her zaman birleşme yolu. O yol, geleceğimizi aydınlatıyor. Galatasaray olarak biz de her zaman bu yolda ilerliyoruz. 100. yılda burada bulunmak onur verici. İnşallah daha nice 100 yıllara insanlar bu yoldan ayrılmazlar." dedi.

FENERBAHÇE'NİN BAŞVURUSU

Canlı yayındaki açıklamalarının ardından Fenerbahçe'nin TFF'ye iddialarının araştırılması yönünde başvuru yaptığı hatırlatılan Erden Timur, "Gündemi değiştirmek doğru olmaz. Amacımız gerçekten şeffaf, doğru bir arınma olsun. Bunu istiyoruz. İnşallah kulüp olarak başkanımız liderliğinde müracaat yapacağız. İnşallah Türk futbolu adına güzel bir arınma olacak bir şeye vesile olmuş oluruz. Temennimiz bu yönde." cevabını verdi.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Kahire’de Barış Zirvesi! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas dünyaya duyurdu: Topraklarımızı terk etmeyeceğiz
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliamlarının gölgesinde Refah Kapısı günler sonra açıldı! Dünyanın gözü Gazze’de... İnsani yardım başladı
ANALİZ | Modern Hitler Netanyahu’nun beden dili! Biden’a el pençe divan Sunak’a ’sen sömürgesin’ muamelesi: İngiltere ve Hindistan’ın utanç günü
SON DAKİKA