Trabzonspor’da Nwakaeme heyecanı

Trabzonspor'dan geçtiğimiz sezon başında ayrılan Anthony Nwakaeme, ayrılışının üzerinden yaklaşık 1.5 sezon geçmesine rağmen hala konuşulmaya devam ediyor. Bordo-mavili taraftarların takımda yeniden görmek istediği 34 yaşındaki yıldız kulüple bağlarını hiç kopartmadı.Kulübüyle sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan Nwakaeme için aynı gün içerisinde hem Başkan Ertuğrul Doğan hem de teknik direktör Abdullah Avcı, "Onunla iletişimimiz kuvvetli" açıklamasını yapınca taraftarlar da yıldız ismin geri dönebileceğine dair yorumlarda bulundu.Başkan Doğan, "Eğer hocamız isterse neden olmasın?" derken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Nwakaeme'nin bulunduğu mevkide oynayan Trezeguet ve arada geri dönecek olan Orsic'in performansına göre yıl sonunda bir değerlendirme yapabileceği ifade edildi.