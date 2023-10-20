Rafael Nadal: Henüz hazır değilim

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir yıl kortlardan uzak kaldı. Avustralya Açık ile birlikte Ocak ayında tenise döneceği iddia edildi. Yaşayan tenis efsanesi Rafael Nadal yaptığı son açıklama ile soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

İspanyol raket, kortlara döneceğinin ileri sürülmesini "cesur bir açıklama" şeklinde yorumladı. Nadal'a göre, bu karar için henüz çok erken... Kortlara dönmek için ilk gerçekçi seçeneğinin Avustralya Açık olduğunu belirten 37 yaşındaki tenisçi, hala temkinli...

Nadal, "Günden güne ilerliyorum. Bir tarihim yok çünkü vücudumun birkaç ay içinde nasıl olacağını bilecek kapasitem yok. Birkaç hafta öncesine göre biraz daha iyiyim. Ancak henüz yarışmaya dönmeyi düşünmeye hazır değilim. Avustralya'da olup olmayacağını ben de bilmiyorum" dedi.

Erkeklerde 22 grand slam şampiyonluğu yaşayan Nadal, en son 16 Ocak'ta, Avustralya Açık'ta korta çıkmıştı.

İspanyol tenisçi, 2'nci turda Birleşik Amerikalı Mackenzie Mcdonald'la karşılaşmıştı. İkinci setin sonlarında sol bacağındaki sakatlığının etkisiyle rakibine 3-0 mağlup olan 37 yaşındaki raket, organizasyona erken veda etmişti.