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Holiday 4 numara için Isaiah Thomas'ı aramış!

Boston Celtics guardı Jrue Holiday'in, forma numarası olarak 4'ü seçmeden önce, numaranın takımdaki eski sahibi Isaiah Thomas'ı aradığı bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 17:06 Güncelleme 20 Ekim 2023, 17:06
Holiday 4 numara için Isaiah Thomas’ı aramış!
Boston Celtics guardı Jrue Holiday'in, forma numarası olarak 4'ü seçmeden önce, numaranın takımdaki eski sahibi Isaiah Thomas'ı aradığı bildirildi.

Boston Globe'dan Gary Washburn, Holiday'in formasını 4 numara olarak tercih etme kararının, kendisi ve üç kardeşine atıfta bulunmasının yanı sıra, Thomas'a bir saygı göstergesinden kaynaklandığını belirtti.

Washburn ayrıca Holiday'in, 4 numarayı seçmeden önce Thomas'a ulaştığını da sözlerine ekledi.

Celtics'te üç sezon geçiren ve bu süreçte yakaladığı 24,7 sayı, 6,0 asist ve 2,7 ribaund ortalamalarıyla Thomas, özellikle 2016-17 sezonunda Celtics'i Doğu Konferansı finallerine taşıdığı yıl kariyerinin zirvesine ulaşmıştı.


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