SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan yeni Lale Orta hamlesi!

Galatasaray, dönemin MHK Başkanı Lale Orta'nın, 3 Şubat'ta VAR odasına girdiği görüntüleri TFF'den talep edecek. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Erden Timur'un iddialarıyla ilgili olarak yalan ve iftira açıklamasını yapmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 10:45 Güncelleme 20 Ekim 2023, 10:45
Galatasaray’dan yeni Lale Orta hamlesi!
Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un A Spor'da yaptığı bomba gibi açıklamaların yankıları devam ediyor.

Sarı kırmızılı kulüp, Futbol Federasyonu'nun kapısını çalacak. Timur'un söylediği tarih olan 3 Şubat sabahı, dönemin MHK Başkanı Lale Orta'nın VAR odasına girerek cep telefonuna görüntüleri çektiği anın kamera kayıtlarını isteyecek.

TFF'YE BAŞVURULACAK

Daha sonra Galatasaray Kulübü, TFF'ye başvurup cep telefonu kayıtlarıyla ilgili gerekenin yapılmasını isteyecek. Cimbom'un iddiasında üzerinde durduğu konu Orta'nın bütün VAR hakemlerine "Ben o görüntüleri Ali Koç'a yolladım ve onu Mert Hakan Yandaş'ın golünün elle atıldığına ikna ettim" demesi.

"ODADAN ÇIKSA BİLE GÖRÜNTÜLER BİZE YOLLANMADI!"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Erden Timur'un iddialarıyla ilgili olarak yalan ve iftira açıklamasını yapmıştı. 10 gündür Amerika'da olan ve önceki gün Türkiye'ye dönen Başkan Koç durumu kurmaylarıyla değerlendirirken sürecin takipçisi olacakları belirtildi.

Sarılacivertli kulübün özellikle savunduğu şey; "Görüntüler oradan çıkmış olabilir. Bu Lale Orta ile ilgili bir durum. Bize asla böyle bir şey gelmedi."


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Katliamın gölgesinde Mescid-i Aksa’da ikinci cuma! İşgalci İsrail askerleri erken saatlerde Şam Kapısı’nda beklemeye başladı
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Batı’dan katil Netanyahu’ya tam destek
Kılıçdaroğlu’nun ’genel merkez’ trafiği değişimcileri gerdi! Tavşan aday Özgür Özel kendini yollara vurdu... Kemal Bey rahat kazanır
SON DAKİKA