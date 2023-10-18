Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Haksızlıklar karşısındaki mücadelemiz devam edecek

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, Trabzonspor'un camiasıyla bir bütün olduğunu belirterek, "Trabzonspor Kulübü, camiasıyla vardır. Bu büyük kulüp geçmişte parçalarını birleştirerek bütün olmuştur. Bir değerler manzumesine sahiptir" dedi. Bordo-Mavili kulübün başkanı Doğan "Yıllardır uğradığımız haksızlıklar karşısında mücadelemizi verdik, görünen o ki vermeye devam edeceğiz. Belli ki futbolumuz 'adalete' çok kolay ulaşamayacak. Bunun nedeni çok açık aslında; adaleti birilerinin sadece kendisine istemesi. Bizler her zaman olduğu gibi oyunu güzelleştirmenin yanında, oyunu çirkinleştiren unsurların da karşısında duracağız. 'Temiz Futbol' en büyük idealimizdir." ifadelerini kullandı.

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