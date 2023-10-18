SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Haksızlıklar karşısındaki mücadelemiz devam edecek

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Doğan,“Haksızlıklar karşısındaki mücadelemiz devam edecek. Bazıları adaleti sadece kendisi için arıyor” diye konuştu.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ekim 2023 Güncelleme 18 Ekim 2023, 07:01
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Haksızlıklar karşısındaki mücadelemiz devam edecek

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, Trabzonspor'un camiasıyla bir bütün olduğunu belirterek, "Trabzonspor Kulübü, camiasıyla vardır. Bu büyük kulüp geçmişte parçalarını birleştirerek bütün olmuştur. Bir değerler manzumesine sahiptir" dedi. Bordo-Mavili kulübün başkanı Doğan "Yıllardır uğradığımız haksızlıklar karşısında mücadelemizi verdik, görünen o ki vermeye devam edeceğiz. Belli ki futbolumuz 'adalete' çok kolay ulaşamayacak. Bunun nedeni çok açık aslında; adaleti birilerinin sadece kendisine istemesi. Bizler her zaman olduğu gibi oyunu güzelleştirmenin yanında, oyunu çirkinleştiren unsurların da karşısında duracağız. 'Temiz Futbol' en büyük idealimizdir." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Türkiye Gazze’de sağlık hizmeti için devrede! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Filistin’in yanındayız!
CANLI TAKİP| Katil İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef aldı: Çok sayıda sivil şehit oldu! İşte vahşetin kan donduran görüntüleri
Hepsiburada
SON DAKİKA