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Merih Demiral'dan Filistin'e destek mesajı

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Filistin için dayanışma mesajı verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 11:58 Güncelleme 18 Ekim 2023, 11:58
Merih Demiral’dan Filistin’e destek mesajı

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Filistin için dayanışma mesajı verdi.

Kuran-ı Kerim'deki İbrahim Suresi'nin 42. ayetini İngilizce olarak sosyal medya hesabından paylaşan milli futbolcu, "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! O sadece, onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözleri dehşetten dışarı fırlayacak." ifadelerine yer verdi.

Merih Demiral yaptığı paylaşımda, Filistin bayrağı ve dua emojisi kullandı.


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