Lale Orta’dan Erden Timur’un iddiaları için açıklama!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Lale Orta ile ilgili iddialarına cevap geldi.Erden Timur'un "Lale Orta'nın 3 Şubat sabahı VAR odasını yaptığı ziyaret incelensin. Lale Orta, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından sonra VAR odasından çektiği görüntüyü Ali Koç'a gönderdi." iddiası üzerine Lale Orta açıklama yapma kararı aldı.Öte yandan Erden Timur'un iddiaları hakkında yazılı açıklama yapan Lale Orta, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yazıştım. Hukuk Kurulu'nun gerekli incelemesinden sonra gerekli açıklamaları yapmalarını bekliyorum. Ben de Sayın Erden Timur'un kamuoyunu yanıltan hayal ürünü sözleri için gerekli açıklamaları yapacağım" ifadelerini kullandı.