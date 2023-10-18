Fenerbahçe Polonyalı ön libero için nabız yokluyor! Mario Branco bir süredir Damien Szymanski’yi izliyor

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe için önemli bir transfer iddiası gündeme geldi.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Sarı-Lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco, Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen Polonyalı ön libero Damian Szymanski 'yi bir süredir takip ediyor.

Hatta oyuncunun menajeri ile temas halinde. AEK kulübü ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Damian Szymanski ön libero dışında stoperde de görev yapabiliyor.

15 kez Polonya Milli Takım forması giyen Damian Szymanski, bu maçlarda 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Güncel piyasa değeri 3.5-4 milyon Euro civarında olan Polonyalı futbolcu için AEK kulübü ile de temasa geçilebileceği ve devre arasında bir girişimin olabileceği ifade ediliyor.