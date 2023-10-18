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Fenerbahçe Polonyalı ön libero için nabız yokluyor! Mario Branco bir süredir Damien Szymanski'yi izliyor

Sportif direktör Mario Branco’nun bir süredir Polonyalı ön libero Damian Szymanski’yi takip ettiği ortaya çıktı. AEK forması giyen Damien Szymanski için devre arasında transferi için bir girişimin olabileceği iddia edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ekim 2023 Güncelleme 18 Ekim 2023, 07:01
Fenerbahçe Polonyalı ön libero için nabız yokluyor! Mario Branco bir süredir Damien Szymanski’yi izliyor

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe için önemli bir transfer iddiası gündeme geldi.

Yaz transfer döneminde ön libero mevkine istediği takviyeyi yapamayan Fenerbahçe'nin önemli bir ismi takibe aldığı öğrenildi.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Sarı-Lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco, Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen Polonyalı ön libero Damian Szymanski'yi bir süredir takip ediyor.

Hatta oyuncunun menajeri ile temas halinde. AEK kulübü ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Damian Szymanski ön libero dışında stoperde de görev yapabiliyor.

15 kez Polonya Milli Takım forması giyen Damian Szymanski, bu maçlarda 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Güncel piyasa değeri 3.5-4 milyon Euro civarında olan Polonyalı futbolcu için AEK kulübü ile de temasa geçilebileceği ve devre arasında bir girişimin olabileceği ifade ediliyor.

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