Adı yasa dışı bahis iddialarına karışmıştı! Nicolo Zaniolo’dan haber geldi...

POTADA ZAFER GECESİ THY Euroleague'de dün çifte zafer yaşadık... 3. hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında konuk ettiği Ergin Ataman'ın başında olduğu Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 83-69'luk skorla mağlup etti.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla 3. maçında 2. galibiyetini aldı. Sarı-Lacivertliler karşılaşmanın ilk yarısını da 43-28 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko'da Papagiannis 15, Motley 14, Guduric ve Calathes 12'şer sayı ile oynadılar. Anadolu Efes de Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 89-84 yendi. Lacivert- beyazlı takım bu sonuçla ligde ilk galibiyetini elde ederken, LDLC ASVEL ise üçüncü maçını da kaybetti. Anadolu Efes'te Clyburn 19, Larkin 18, Beaubois ve Thompson 14'er sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

BÜYÜK ÖDÜL MESSI'YE Fransız devi PSG'den ayrıldıktan sonra MLS takımlarından Inter Miami'nin yolunu tutan dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fransız dergisi France Football tarafından düzenlenen Ballon d'Or'un ödül töreni 30 Ekim 2023 tarihinde düzenlenecek. İspanyol medyasından Sport'un haberine göre bu sezonki Ballon d'Or ödülü Lionel Messi'ye gidecek. Haber detayında ödülün ilk kez Avrupa takımında oynamayan bir oyuncuya gideceği bilgisi verildi. Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi daha önce 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 ve 2021 yıllarında Ballon d'Or ödülünün sahibi olmuştu.



KARTAL'IN KOZU ABOU

Bu sezon Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı toplam 16 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergileyen Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, Galatasaray karşısında da takımının en büyük kozu olacak. Ligde oynadığı son 4 müsabakada rakip fileleri havalandırmayı başaran Aboubakar, Sarı-Kırmızılı ağları da sarsarak serisini sürdürmeyi hedefliyor.

RYAN KENT BİLMECESİ

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent'in instagram hesabından Fenerbahçe ile ilgili tüm bilgi ve paylaşımları sildiği iddia edildi. Bu haber bir süre sanal alemde dolaştı. Ancak sonrasında yapılan açıklamada Kent'in kendi instagram sayfasında son paylaşımının eski kulübü Glasgow Rangers'a veda olduğu ve Fenerbahçe ile ilgili bir paylaşım silmediği belirtildi.

EREN ERDOĞAN 11'E DÖNÜYOR

Altay'da affedilen Eren Erdoğan'ın teknik direktör Djilali Bahloul tarafından ilk 11'e monte edileceği öğrenildi. Eren Erdoğan, geçtiğimiz hafta mukavelesini 2025 yılına kadar uzatmıştı.



F.BAHÇE'YE YENİ SPONSOR

Fenerbahçe Kulübü ile taşımacılık ve lojistik firması DSV Global arasında Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı için forma şort sponsorluğu anlaşması imzalandı. İmza töreninde oyuncular da hazır bulundu.



PALUT: HEDEFLERİMİZ VAR

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'de kendilerini iyi bir sıralamada tutacak sonuçları almaya devam edeceklerini söyledi. Paluk Kayseri'ye de kazanmak için gideceklerini sözlerine ekledi.



SİVAS 3 PUANA KİLİTLENDİ

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin evlerindeki şansızlıklarını Kasımpaşa maçıyla kırmak istediklerini belirterek, "Galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

ANDERSON ZİRAAT BANKKART'TA

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankkart, ABD'li pasör çaprazı Matthew Anderson'u kadrosuna kattı. Anderson'un kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve dünya şampiyonlukları bulunuyor.

AYRILDIĞIM İÇİN ÜZÜLMÜYORUM

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eski başantrenörü Guidetti, "Milli Takım'dan ayrılmak benim kararım değildi. Üzgünüm diyemem. Çünkü ben başına gelen olaylar konusunda üzülen bir insan değilim" dedi.

GÖZTEPE'DE SAKATLAR İYİLEŞTİ

Göztepe, 1. Lig'in ilk 8 haftasında 14 puan toplayarak, geçtiğimiz sezonun ilk 8 haftasındaki performansını geride bıraktı. Sakat oyuncular İsmail Köybaşı, Billal Messaoudi ve Ahmed Ildız da tamamen iyileşti.