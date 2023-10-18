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Adı yasa dışı bahis iddialarına karışmıştı! Nicolo Zaniolo'dan haber geldi...

Bahis oynadığı gerekçesiyle tablet ve telefonlarına el konulan Nicolo Zaniolo’nun bahis oynadığına dahil bir duruma rastlanmadığı Yeni bir delil çıkmazsa beraat edeceği ifade edildi. İşte sizler için derlediğimiz 18 Ekim TAKVİM gazetesi spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ekim 2023 Güncelleme 18 Ekim 2023, 07:01
Adı yasa dışı bahis iddialarına karışmıştı! Nicolo Zaniolo’dan haber geldi...

Galatasaray'ın sezon başanda Aston Villa' ya kiraladığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle el konulan tableti ve telefonuna yapılan incelemelerden bahis oynadığına dair bir duruma rastlanmadı. Konu ile ilgili yeni deliller ortaya çıkmazsa Zaniolo'nun hakkındaki soruşturmadan beraat etmesi bekleniyor. Bahis oynadığı belirlenen Juventus'lu Fagioli ise futboldan 7 ay men cezası aldı.



ARDA NEDEN YAŞLANDI?
Geçtiğimiz günlerde Alletico Madrid'in hocası Diego Simeone eski öğrencisi Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'a ziyarette bulunmuştu. İkilinin bu fotoğrafı sosyal medyada çok konuşulmuştu. Yapılan yorumlarda 53 yaşındaki Simeone'nin 36 yaşındaki Arda Turan'a göre daha genç ve fit durumda olmasına değinilmiş ve "Arda yaşlanmış"denilmişti. Turan'ın yaşadığı bir dolandırılma olayı sonucunda kaybettiği 14 milyon Doları (yaklaşık 400 milyon TL) kafasına taktığı ve bu hale gelmesinin nedenlerinden birinin bu olduğu iddialar arasında.



KUPA HEYECANI KALDIĞI YERDEN!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Taner Senseven, TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, ve kulüp temsilcileri katıldı. Karşılaşmalar 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.



ÇİZME BASININDAN BAKAMBU İDDİASI
İtalyan basını, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Cedric Bakambu'nun ocak ayında takımdan ayrılma talebini Galatasaray yönetimine iletmeyi düşündüğünü yazdı. Haberde, Cedric Bakambu'nun düzenli forma şansı bulamamasından dolayı ayrılığı düşündüğü öne sürüldü.



CİMBOM DERBİYE HAZIRLANIYOR
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 2'ye 2 oyun ve sonlandırma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Maçı Okan Buruk'un da yer aldığı takım kazandı.



TARİHİN EN İYİ TURNUVASI OLACAK
Süper Lig ekibi Karagümrük'ün İtalyan futbolcuları Federico Ceccherini, Kevin Lasagna, Flavio Paoletti, Stefano Sturaro ve Davide Biraschi, Türkiye ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın taraftarların etkisiyle tarihin en iyi turnuvası olacağını söylediler. Yıldız oyuncular o tarihi iple çektiklerini dile getirdiler.



BAKASETAS'TA YIRTIK VAR
Trabzonspor'a Bakasetas'tan kötü haber geldi. Yunanistan- Hollanda maçında sakatlanan yıldız futbolcunun dün tetkikleri yapıldı. Bakasetas'ın sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Yunan 10 numaranın tedavisine başlandığı da aktarıldı. Bakasetas'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



MELER DZEKO'YU ÇILDIRTTI
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Bosna Hersek evinde Portekiz'i ağırladı. Portekiz 5. dakikada penaltı kazandı. Halil Umut Meler'in bu kararına itiraz eden takım kaptanı Edin Dzeko, penaltı kararının geçerli sayılmasının ardından tepki gösterdi. Kulaklığından VAR'a da danışan Halil Umut Meler kararından dönmedi ve Portekiz, Cristiano Ronaldo ile penaltıyı gole çevirerek müsabakada 1-0 öne geçti. Bu golle skor ve moral üstünlüğünü ele geçiren Portekiz karşılaşmayı 5-0 kazandı.



POTADA ZAFER GECESİ
THY Euroleague'de dün çifte zafer yaşadık... 3. hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında konuk ettiği Ergin Ataman'ın başında olduğu Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 83-69'luk skorla mağlup etti.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla 3. maçında 2. galibiyetini aldı. Sarı-Lacivertliler karşılaşmanın ilk yarısını da 43-28 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko'da Papagiannis 15, Motley 14, Guduric ve Calathes 12'şer sayı ile oynadılar. Anadolu Efes de Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 89-84 yendi. Lacivert- beyazlı takım bu sonuçla ligde ilk galibiyetini elde ederken, LDLC ASVEL ise üçüncü maçını da kaybetti. Anadolu Efes'te Clyburn 19, Larkin 18, Beaubois ve Thompson 14'er sayıyla karşılaşmayı tamamladı.



BÜYÜK ÖDÜL MESSI'YE
Fransız devi PSG'den ayrıldıktan sonra MLS takımlarından Inter Miami'nin yolunu tutan dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fransız dergisi France Football tarafından düzenlenen Ballon d'Or'un ödül töreni 30 Ekim 2023 tarihinde düzenlenecek. İspanyol medyasından Sport'un haberine göre bu sezonki Ballon d'Or ödülü Lionel Messi'ye gidecek. Haber detayında ödülün ilk kez Avrupa takımında oynamayan bir oyuncuya gideceği bilgisi verildi. Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi daha önce 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 ve 2021 yıllarında Ballon d'Or ödülünün sahibi olmuştu.


KARTAL'IN KOZU ABOU
Bu sezon Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı toplam 16 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergileyen Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, Galatasaray karşısında da takımının en büyük kozu olacak. Ligde oynadığı son 4 müsabakada rakip fileleri havalandırmayı başaran Aboubakar, Sarı-Kırmızılı ağları da sarsarak serisini sürdürmeyi hedefliyor.

RYAN KENT BİLMECESİ
Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent'in instagram hesabından Fenerbahçe ile ilgili tüm bilgi ve paylaşımları sildiği iddia edildi. Bu haber bir süre sanal alemde dolaştı. Ancak sonrasında yapılan açıklamada Kent'in kendi instagram sayfasında son paylaşımının eski kulübü Glasgow Rangers'a veda olduğu ve Fenerbahçe ile ilgili bir paylaşım silmediği belirtildi.

EREN ERDOĞAN 11'E DÖNÜYOR
Altay'da affedilen Eren Erdoğan'ın teknik direktör Djilali Bahloul tarafından ilk 11'e monte edileceği öğrenildi. Eren Erdoğan, geçtiğimiz hafta mukavelesini 2025 yılına kadar uzatmıştı.

F.BAHÇE'YE YENİ SPONSOR
Fenerbahçe Kulübü ile taşımacılık ve lojistik firması DSV Global arasında Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı için forma şort sponsorluğu anlaşması imzalandı. İmza töreninde oyuncular da hazır bulundu.

PALUT: HEDEFLERİMİZ VAR
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'de kendilerini iyi bir sıralamada tutacak sonuçları almaya devam edeceklerini söyledi. Paluk Kayseri'ye de kazanmak için gideceklerini sözlerine ekledi.

SİVAS 3 PUANA KİLİTLENDİ
Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin evlerindeki şansızlıklarını Kasımpaşa maçıyla kırmak istediklerini belirterek, "Galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

ANDERSON ZİRAAT BANKKART'TA
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankkart, ABD'li pasör çaprazı Matthew Anderson'u kadrosuna kattı. Anderson'un kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve dünya şampiyonlukları bulunuyor.

AYRILDIĞIM İÇİN ÜZÜLMÜYORUM
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eski başantrenörü Guidetti, "Milli Takım'dan ayrılmak benim kararım değildi. Üzgünüm diyemem. Çünkü ben başına gelen olaylar konusunda üzülen bir insan değilim" dedi.

GÖZTEPE'DE SAKATLAR İYİLEŞTİ
Göztepe, 1. Lig'in ilk 8 haftasında 14 puan toplayarak, geçtiğimiz sezonun ilk 8 haftasındaki performansını geride bıraktı. Sakat oyuncular İsmail Köybaşı, Billal Messaoudi ve Ahmed Ildız da tamamen iyileşti.

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