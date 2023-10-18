A Milli Takım’da herkesin yüzü gülüyor! Montella’nın futbolculara Türkçe mesaj attığı ortaya çıktı

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella , sadece performansıyla değil, oyuncularıyla iletişimiyle de büyük takdir topluyor.

İtalyan teknik adamın Letonya maçından sonra Ay-Yıldızlı futbolcuların telefonlarına çok anlamlı bir mesaj gönderdiği iddia edildi. Montella'nın Türkçe mesajında, "Ülkenizi en iyi şekilde temsil ettiniz.

Sizlere teşekkür ediyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. Euro 2024'te çok daha büyük başarılara imza atacağız. Kasım ayında görüşmek üzere" sözleri yer aldı. Bu mesaj karşısında oyuncularımızın çok duygulandığı ve mutlu oldukları öğrenildi.

Türk Milli Takımı'nda 19 günde iki büyük zafer yaşatan ve sonrasında da Almanya vizesi alan Montella, oyuncularına hem teknik direktörlük yapıyor hem de bir psikolog gibi davranıyor. Bilindiği gibi daha önce Adana Demirspor'u da çalıştıran Montella, deprem felaketine ortak olarak büyük alkış topladı. Türk halkı ile zor günlerde çok duygusal ilişkiler kurdu. Yardım için koşturdu.