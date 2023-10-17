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Trabzonspor'da Nicolas Pepe'den forma isteği!

Trabzonspor'un yıldız ismi Pepe, Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirerek oynama talebini iletti. Pazartesi akşamı Papara Park'ta Alanyaspor'u konuk edecek olan Bordo-Mavililer'de, Pepe'nin kadroda olma ihtimali her geçen gün biraz daha artıyor. Ancak fiziksel açıdan tam kapasiteye ulaşması zaman alacağı için 11'de başlaması çok zor gözüküyor.

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 12:06 Güncelleme 17 Ekim 2023, 12:06
Trabzonspor’da Nicolas Pepe’den forma isteği!
Transferin son günlerinde Arsenal'den Trabzonspor'a katılan Nicolas Pepe, sakatlık problemi nedeniyle geride kalan süreçte forma giyemedi.

Milli arada antrenmanlara katılan Fildişili kanat oyuncusu, artık sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor.

Abdullah Avcı'nın durumunu yakından takip ettiği Pepe, "Kendimi iyi hissediyorum. Görev verirseniz, oynamaya hazırım. Takıma katkı sağlamak istiyorum" sözleriyle hocasından forma talep etti.

KADRODA OLABİLİR

Pazartesi akşamı Papara Park'ta Alanyaspor'u konuk edecek olan Bordo-Mavililer'de, Pepe'nin kadroda olma ihtimali her geçen gün biraz daha artıyor. Ancak fiziksel açıdan tam kapasiteye ulaşması zaman alacağı için 11'de başlaması çok zor gözüküyor.


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