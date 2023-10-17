Trabzonspor’da Nicolas Pepe’den forma isteği!

Transferin son günlerinde Arsenal'den Trabzonspor'a katılan Nicolas Pepe, sakatlık problemi nedeniyle geride kalan süreçte forma giyemedi.Milli arada antrenmanlara katılan Fildişili kanat oyuncusu, artık sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor.Abdullah Avcı'nın durumunu yakından takip ettiği Pepe, "Kendimi iyi hissediyorum. Görev verirseniz, oynamaya hazırım. Takıma katkı sağlamak istiyorum" sözleriyle hocasından forma talep etti.Pazartesi akşamı Papara Park'ta Alanyaspor'u konuk edecek olan Bordo-Mavililer'de, Pepe'nin kadroda olma ihtimali her geçen gün biraz daha artıyor. Ancak fiziksel açıdan tam kapasiteye ulaşması zaman alacağı için 11'de başlaması çok zor gözüküyor.