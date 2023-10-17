Trabzonspor duyurdu: Abdullah Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzalandı! Kontrat detayları netleşti

Antalyaspor konu ile ilgili yapılan açıklamada "Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira'nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi. TFF de taziye mesajı yayınladı.

FİLİSTİN'DE İNSANLAR ÇARESİZ Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal , Filistin'de yaşananlara da değindi. Kartal, "Filistin'de yaşananlar bir müslüman olarak beni çok üzüyor. Allah oradakilere yardım etsin. İnsanlar, çocuklar çaresiz. Halimize çok şükür. İnsani olarak orada olanlar beni çok üzüyor. Orada insanın insana saygısının kalmadığı bir ortam var ve bütün dünya buna seyirci kalıyor. Maalesef güçlü olan 'gücüm var ezerim geçerim" diyebiliyor" dedi.

CENGİZ ÜNDER KADRODA OLACAK

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in Hatay maçında riske edilmemesi bekleniyordu. Ancak gelen bilgilere göre; Cengiz Ünder'in kadroda olacağı ve zorlu karşılaşmanın 2. yarısında şans bulma olasılığının da olduğu bildirildi. Cengiz, Kadıköy'de Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanmıştı.



RADE KRUNİC'DEN YEŞİL IŞIK!

Milan ile Rade Krunic arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinin tıkanması sonrasında Boşnak orta sahanın menajerinin Fenerbahçe ile temas kuracağı iddia edildi. Fenerbahçe'nin teklifinin çok altında Milan'dan teklif alan Krunic'in sezonun tamamlaması ile birlikte Fenerbahçe'ye imza atabileceği belirtiliyor. Krunic sezon başında Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istemiş ancak Milan kulübünden vize çıkmamıştı.



FENER'E BİR SPONSOR DAHA

Fenerbahçe ile DSV Global – Taşımacılık ve Lojistik arasında bugün sponsorluk anlaşması imzalanacak. Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol takımımızın Forma Şort Sponsorluğu anlaşmasının imza töreninin bugün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde düzenleneceği açıklandı.

KUPADA KURA ZAMANI

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunun kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi A Spor'dan yayınlanacak. Kupanın bu turunda, 2. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 25 takım ile Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10 ve TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım mücadele edecek. Maçlar tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak.

GÖZTEPE'DE İSMAİL SEVİNCİ

Göztepe'nin sezon öncesi kampında sakatlanan tecrübeli sol bek İsmail Köybaşı, sakatlığını atlatarak sahalara geri döndü. Milli arada Manisa FK ile oynanan özel maçta forma giyen İsmail gol sevinci de yaşadı.



HAKAN YAKIN İSTANBUL'DA

Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktörlüğe Hakan Yakın'ın getirildiğini açıkladı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, en son İsviçre 2. lig ekibi Schaffhausen'de teknik direktörlük görevindeydi.



ROWE'A NEWCASTLE KANCASI

İngiliz medyası Newcastle United'ın Arsenal'in yıldız orta sahası Emile Smith Rowe ile yakından ilgilendiğini öne sürdü. Bu sezon 6 maçta oynayan 23 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesi 2026'da bitecek.

TFF'DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, TFF Genel Sekreteri görevine Taner Senseven getirildi. Genel Sekreterlik görevini yürüten Kadir Kardaş'ın ise Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman olarak görev yapacağı belirtildi.



M.CITY'YE SANE PİYANGOSU

Lıverpool'un radarında bulunan Bayern Münih'li Leroy Sane'yi transfer etmesi durumunda Alman oyuncunun eski kulübü Manchester City, 8 milyon Sterlin'den fazla ücret kazanacak.



ARSENAL'DEN WATKINS HAMLESİ

Ada basını Arsenal'in, Aston Villa'nın İngiliz golcüsü Ollie Watkins'i transfer etmek istediğini öne sürdü. Haberde, Topçular'ın yıldız futbolcu için ocak ayında hamle yapacağı ifade edildi.