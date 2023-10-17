Montella kadro devrimi yaptı: TAKVİM’in usta yazarları A Milli Futbol Takımı hakkında değerlendirmede bulundu

Letonya maçının ardından millilerimiz soyunma odasında büyük bir coşku yaşadı.
Letonya maçının ardından millilerimiz soyunma odasında büyük bir coşku yaşadı.
Letonya zaferinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önce sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayınladı, sonra da başarıda pay sahibi olan herkesi telefonla tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de yer aldığı soyunma odasında takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile konuşan Başkan Erdoğan, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, turnuvada millilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.
Hakan Çalhanoğlu da, "Tüm takımın size selamı var" şeklinde konuştu. Sözüne, "Başkanım Grazzie (Teşekkürler)" diyerek bşlayan Montella da, "Sizin yakınlığınız bizim için çok önemli. Türkiye'yi bu kadar yüksekten taşıyabildiğimiz için çok mutluyuz" dedi. Barış Alper, "Sayın Cumhurbaşkanım, ben Barış Alper. Rizeli" deyince odadakiler kahkaha attı. Tosun ise "Sayın Cumhurbaşkanım az kalsın hattrick yapıyordum" dedi.
MONTELLA KADRO DEVRİMİ YAPTI
Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımımız ile önce Hırvatistan, sonra da Letonya maçında zafer elde etti. Millilerimiz EURO 2024'ü garantilerken, futboluyla da beğeni topladı. TAKVİM'in usta yazarları, "Bu takım neden bu kadar sevildi? Farkı neydi" sorusunu yanıtladı.
İlker Yağcıoğlu, "Montella oyuncuların kalbine girmeyi başarmış ve iyi futbolcular olduklarını hatırlatmış" derken, Evren Turhan, "Oyunculara adaletli davrandı ve kadroda devrim yaptı" ifadesini kullandı. Oktay Derelioğlu, "Başarının anahtarı; oyunculara verdiği adalet duygusu" yorumunu yaptı. Ulaş Özdemir de "Burada en önemli faktör duyguda birleşmek, oyunda bütünleşmek ve sonuca ulaşmak" dedi.
OYUNCULARI KAZANDI
Montella her şeyden önce oyunculara kaybettikleri öz güveni geri aşılamış. Çok kısa sürede onların kalbine girmeye başarmış ve hepsine iyi futbolcular olduklarını bir kere daha hatırlatmış. Psikolojik yönden yaklaşıp onları kazanmış. Böyle olunca da gerçek kimliklerine döndü ve ortaya özlediğimiz milli takım çıktı. İLKER YAĞCIOĞLU
KADRODA DEVRİM YAPTI
Oyuncularla diyaloğu çok önemli. Bunu çok iyi sağladı. Futbolculara adaletli davrandı. Ayrıca kadroda da devrim yaptı. Cesaret isteyen bir kadro kurdu ve risk aldı. Farklı oyuncuları oynattı. Onu tanıyan, bilen oyuncuları da kadroya çağırdı. Bu kadro EURO 2024'te de başarılı olur. Çünkü artık bir turnuva takımı görüntüsü veriyoruz. EVREN TURHAN
İNSANİ DOKUNUŞ FARKI
En büyük avantajı Türkiye'yi tanımasıydı. Adana Demirspor'da çalıştı. Geldiğinde insani dokunuşlar yaptı. Oyunculara öz güven aşıladı. Hemen performansı yükseltti. Kendilerini iyi hissettirdi. Adil davrandı. Çok iyi bir iletişim kurdu. Hoca kalitesini Euro 2024'te daha çok göreceğiz.
Montella kendisini ispatladı. OKTAY DERELİOĞLU
TAKIMLA BÜTÜNLEŞTİ
Futbol robotik bir oyun değil içinde duyguyu fazlasıyla barındırıyor. Montella, Adana Demirspor'da özellikle geçiş oyunlarıyla ilgili bize gayet başarılı organizasyonlar sundu. Burada en önemli faktör duyguda birleşmek, oyunda bütünleşmek ve sonuca ulaşmak. Bu üçünü de kısa bir zaman içerisinde sağladı. ULAŞ ÖZDEMİR
İSMAİL'DEN YÜKSEK TARİFE
Hırvatistan maçındaki futboluyla göz dolduran İsmail Yüksek, 1 asist ürettiği Letonya karşılaşmasında 35 ikili mücadelenin 25'ini kazandı. 11 kez top çalan, 3 pas arası ve 5 tehlikeli atak engelleyen Yüksek, yüzde 87 pas isabeti sağladı ve 3 kilit pas yaptı. Kullanmış olduğu 11 uzun topun 9'unu doğru adrese gönderen Yüksek, 7 kez faul kazandırdı. 24 yaşındaki futbolcu, 6 kez başarılı dripling yaparak, futbol kamuoyundan tam not aldı.
HORON BİRLEŞTİRİR
Letonya maçının ardından milli futbolcular, galibiyeti ve EURO 2024 bileti kapmamızı horon ile kutladı. Olay sosyal medyada da olay oldu.
U21 MAÇI A SPOR'DA
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı bugün 15.00'te Letonya ile karşılaşıyor. U21 Avrupa Şampiyonası'na katılmak isteyen gençler A Spor'da olacak.