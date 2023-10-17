Montella kadro devrimi yaptı: TAKVİM’in usta yazarları A Milli Futbol Takımı hakkında değerlendirmede bulundu

Hakan Çalhanoğlu da, "Tüm takımın size selamı var" şeklinde konuştu. Sözüne, "Başkanım Grazzie (Teşekkürler)" diyerek bşlayan Montella da, "Sizin yakınlığınız bizim için çok önemli. Türkiye'yi bu kadar yüksekten taşıyabildiğimiz için çok mutluyuz" dedi. Barış Alper, "Sayın Cumhurbaşkanım, ben Barış Alper. Rizeli" deyince odadakiler kahkaha attı. Tosun ise "Sayın Cumhurbaşkanım az kalsın hattrick yapıyordum" dedi.





MONTELLA KADRO DEVRİMİ YAPTI

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımımız ile önce Hırvatistan, sonra da Letonya maçında zafer elde etti. Millilerimiz EURO 2024'ü garantilerken, futboluyla da beğeni topladı. TAKVİM'in usta yazarları, "Bu takım neden bu kadar sevildi? Farkı neydi" sorusunu yanıtladı.

İlker Yağcıoğlu, "Montella oyuncuların kalbine girmeyi başarmış ve iyi futbolcular olduklarını hatırlatmış" derken, Evren Turhan, "Oyunculara adaletli davrandı ve kadroda devrim yaptı" ifadesini kullandı. Oktay Derelioğlu, "Başarının anahtarı; oyunculara verdiği adalet duygusu" yorumunu yaptı. Ulaş Özdemir de "Burada en önemli faktör duyguda birleşmek, oyunda bütünleşmek ve sonuca ulaşmak" dedi.