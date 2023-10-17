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İsmail Kartal'dan iddialı sözler! Fenerbahçe'nin bu sezonki hedeflerini açıkladı: 4 kupaya da talibiz

Basın mensuplarıyla bir araya gelen teknik direktör İsmail Kartal, “Biz 4 kupaya da talibiz. Oyun gücümüz ve kadro kalitemizle 4 kupayı da kazanabilecek güce sahibiz. 10’da 10’u, 15’te 15’i unutacağız ve bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ekim 2023 Güncelleme 17 Ekim 2023, 07:01
İsmail Kartal’dan iddialı sözler! Fenerbahçe’nin bu sezonki hedeflerini açıkladı: 4 kupaya da talibiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Sözlerine milli takımı tebrik ederek başlayan Kartal, "Milli takımımızı tebrik ediyorum. Hedefine odaklanmış, forma için emek veren, formaya saygı duyan, çok yetenekli bir ekip oluştu.

Takım ruhuyla bu potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koydular. Hedef EURO 2024'te başarılı olmak ve gruptan çıkmak. Daha da iyi yerlere gitmek. İnanıyorum bunu yapacağız" ifadesini kullandı.

16'DA 16 YAPTIK AMA YETMEZ
Fenerbahçe'nin bu sezonki hedefleri ile ilgili soruya cevap veren Kartal, şu ifadeleri kullandı: "Biz 4 kupaya da talibiz. Oyun gücümüz ve kadro kalitemizle 4 kupayı da kazanabilecek güce sahibiz.

Her zaman oyuncularıma 10'da 10'u, 15'te 15'i unutacağız ve bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağımızı söyledim. Hepsi de bunun farkına vardı. Şu anda 16'da 16 yaptık ama bence yetmez. Antrenör olarak oyuncularınıza neyi ne kadar anlatabiliyorsanız, o kadar antrenörsünüzdür. Futbolcunuzu inandırmazsanız, tatlı rekabet olmazsa, adalet olmazsa, bu başarı zaten olmaz. Biz, şu ana kadar iyi çalışıp bugüne geldik. Bir şey başarmış değiliz ama inşallah kazanacağız."

HER MAÇIMIZ FİNAL GİBİ
Seri galibiyetlerin sayısına takılmadıklarını söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Her maçımıza en iye şekilde hazırlanıyoruz. Final gibi görüyoruz. Her şeyden önemlisi çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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