Beşiktaş’ta Rebic’e beyaz sayfa

Sezon başında Milan'dan transfer edilen Ante Rebic, geride kalan dönemde beklentileri karşılayamadı.Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu, 7 resmi maçta 180 dakika forma giydi. Rebic, bu müsabakalarda takımına gol ve asist katkısı yapamadı.Hari Vukas ve Toni Modric'in antrenör olarak Burak Yılmaz'ın ekibine katılması Hırvat oyuncunun yüzünü güldürdü. 30 yaşındaki futbolcunun yakından tanıdığı vatandaşları ile çalışarak yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı öğrenildi.Vukas ve Modric ile birlikte deneyimli oyuncunun da performansının artması bekleniyor.Rebic, Beşiktaş'tan yıllık net 2,5 milyon avro kazanıyor. Tecrübeli oyuncuya maç başına aldığı süreye bağlı olarak 10 bin avro ödeniyor. Hırvat futbolcuya 280 bin avro da imza parası verilmişti.