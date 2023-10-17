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Arda Turan'dan Tuncay Şanlı sözleri! "Bize ders verdi"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan flaş açıklamalara imza attı. Genç teknik direktör, ''Hayalimiz Eyüpspor’u Avrupa’ya taşımak. Eyüp Sultan’a bir Avrupa takımını getirmek.'' dedi. Turan ayrıca Tuncay Şanlı ve Sakaryaspor mağlubiyeti ile ilgili de konuştu.

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 16:33 Güncelleme 17 Ekim 2023, 16:33
Arda Turan’dan Tuncay Şanlı sözleri! Bize ders verdi

Ligde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgi alan Eyüpspor'da teknik direktörü Arda Turan, TRT Spor'a konuştu.

Oyuncularının sahada hata yapmasından korkmadığını söyleyen Arda Turan, ''Onları sahada özgür bırakıyorum.'' dedi.

Arda Turan, ligde kaybettikleri tek takım olan Sakaryaspor maçı ile ilgili ''Tuncay Şanlı Sakarya'da bize ders verdi, temposuz oynayınca ne olacağını gördük.'' yorumunu yaptı.

Bu lig çok zorlu bir lig, hatta bazı şartları Süper Lig'den daha zor diyen Arda, ''Şampiyonluk hedefimizden önce Eyüpspor'u sevilen bir kulüp haline getirmek istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.


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