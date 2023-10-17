Arda Turan'dan Tuncay Şanlı sözleri! "Bize ders verdi"

Ligde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgi alan Eyüpspor'da teknik direktörü Arda Turan, TRT Spor'a konuştu.

Oyuncularının sahada hata yapmasından korkmadığını söyleyen Arda Turan, ''Onları sahada özgür bırakıyorum.'' dedi.

Arda Turan, ligde kaybettikleri tek takım olan Sakaryaspor maçı ile ilgili ''Tuncay Şanlı Sakarya'da bize ders verdi, temposuz oynayınca ne olacağını gördük.'' yorumunu yaptı.

Bu lig çok zorlu bir lig, hatta bazı şartları Süper Lig'den daha zor diyen Arda, ''Şampiyonluk hedefimizden önce Eyüpspor'u sevilen bir kulüp haline getirmek istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.