Trabzonspor’da yeni dönem: Futbolcular arasında yeni bir rekabet başlayacak

Bjelica ile yollarını ayıran ve takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Trabzon'da futbolcular arasında yeni bir rekabet başlayacak. Bjelica döneminde fazla forma şansı bulamayan hatta hiç görev almayan oyuncular için yeni dönem daha mücadeleci geçecek. Sezona forma giyerek başlayan ancak ardından formasını kaptıran Kourbelis, yeni transfer Umut Güneş, Arif Boşluk, Göktan Gürpüz, Kerem Şen ve üçüncü golcü durumuna düşen Umut Bozok, Abdullah Avcı ile yeni sayfa açmayı arzuluyorlar.

YENİ BİR FIRSAT DOĞDU

Alanya'dan transfer edilen Umut Güneş'in yanı sıra geçen sezon Bjelica'nın gözdesi olan Arif, bu sezon hiçbir maçta görev almadı. Göktan 2 maçta 16 dakika, Kerem ise 1 maçta 10 dakika süre aldı. Sezona birinci forvet olarak başlayan Umut ise, Onuachu geldikten sonra geçen 4 haftalık sürede süre alamadı. Abdülkadir Ömür de Avcı ile yeni bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.