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Trabzonspor’da yeni dönem: Futbolcular arasında yeni bir rekabet başlayacak

Bjelica döneminde forma şansı bulamayan isimler kendilerini Avcı’ya göstermek için elinden geleni yapacak. Avcı; Abdülkadir Ömür, Kourbelis, Umut Bozok, Umut Güneş, Arif Boşluk, Göktan Gürpüz ve Kerem Şen gibi isimleri kazanmak istiyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ekim 2023 Güncelleme 15 Ekim 2023, 07:00
Trabzonspor’da yeni dönem: Futbolcular arasında yeni bir rekabet başlayacak

Bjelica ile yollarını ayıran ve takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Trabzon'da futbolcular arasında yeni bir rekabet başlayacak. Bjelica döneminde fazla forma şansı bulamayan hatta hiç görev almayan oyuncular için yeni dönem daha mücadeleci geçecek. Sezona forma giyerek başlayan ancak ardından formasını kaptıran Kourbelis, yeni transfer Umut Güneş, Arif Boşluk, Göktan Gürpüz, Kerem Şen ve üçüncü golcü durumuna düşen Umut Bozok, Abdullah Avcı ile yeni sayfa açmayı arzuluyorlar.

YENİ BİR FIRSAT DOĞDU
Alanya'dan transfer edilen Umut Güneş'in yanı sıra geçen sezon Bjelica'nın gözdesi olan Arif, bu sezon hiçbir maçta görev almadı. Göktan 2 maçta 16 dakika, Kerem ise 1 maçta 10 dakika süre aldı. Sezona birinci forvet olarak başlayan Umut ise, Onuachu geldikten sonra geçen 4 haftalık sürede süre alamadı. Abdülkadir Ömür de Avcı ile yeni bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.



FERNANDEZ GERİ SAYIMDA
Trabzon'un sezon başı kadrosuna kattığı Joaquin Fernandez, hazırlık kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz Bordo-Mavili formayı giyemedi. 27 yaşındaki stoper, uzun süren tedavisinin ardından iyileşerek takımla çalışmalara başlarken milli arada tamamen hazır hale gelmeye çalışıyor. Fernandez, en son 23 Mayıs'ta Valladolid formasıyla Barcelona'ya karşı görev yapmıştı.



CHUKWUANI'YE HÜCUM
Fırtına, yaz transfer döneminde almak için büyük çaba gösterdiği Tochi Chukwuani için Ocak'ta yeni hamle yapacak. Fırtına, başarılı orta saha için Lyngby'nin kapısını çalacak.

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