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Ronaldo önce Besmele çekti sonra golü attı: O anlar sosyal medyada da gündem oldu

Portekiz’in Slovakya’yı 3-2 yendiği maça Cristiano Ronaldo damga vurdu. 2023’te en kazanan futbolcu olan yıldız oyuncu, penaltı vuruşu öncesinde iki kez “Bismillah” dedi ve golü attı. O anlar sosyal medyada da viral oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ekim 2023 Güncelleme 15 Ekim 2023, 07:00
Ronaldo önce Besmele çekti sonra golü attı: O anlar sosyal medyada da gündem oldu

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, yine gündemden düşmüyor. Ülkesi Portekiz'in EURO 2024 Elemeleri'nde Slovakya ile oynadığı maçta penaltı kullanan Ronaldo, gol vuruşu öncesinde besmele çekti.

Milli Takım formasıyla 124. golünü kaydeden ve gol öncesi iki kez "Bismillah" diyen Ronaldo'nun görüntüleri sosyal medyada da büyük etkileşim aldı. Öte yandan dünyanın önde gelen kuruluşlarından Forbes, 2023'te futboldan en çok kazanan oyuncuları açıkladı. Açıklanan listede 247 milyon Euro ile zirvedeki Ronaldo rakiplerine fark attı. İkinci sırada 128 milyon Euro ile Leo Messi, üçüncü sırada ise 106 milyon Euro gelirle Neymar yer aldı. Bu isimleri 104 milyon Euro ile Kylian Mbappe ve 100 milyon Euro ile Karim Benzema takip etti.

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