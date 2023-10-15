Ronaldo önce Besmele çekti sonra golü attı: O anlar sosyal medyada da gündem oldu

Milli Takım formasıyla 124. golünü kaydeden ve gol öncesi iki kez "Bismillah" diyen Ronaldo'nun görüntüleri sosyal medyada da büyük etkileşim aldı. Öte yandan dünyanın önde gelen kuruluşlarından Forbes, 2023'te futboldan en çok kazanan oyuncuları açıkladı. Açıklanan listede 247 milyon Euro ile zirvedeki Ronaldo rakiplerine fark attı. İkinci sırada 128 milyon Euro ile Leo Messi, üçüncü sırada ise 106 milyon Euro gelirle Neymar yer aldı. Bu isimleri 104 milyon Euro ile Kylian Mbappe ve 100 milyon Euro ile Karim Benzema takip etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN