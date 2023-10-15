Pep Guardiola’nın kızı Maria’dan İsrail’e soykırım tepkisi: Gördüğüm en büyük katliam

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ederken, yaşananlarla ilgili futbol dünyasından dikkati çeken bir paylaşım geldi. İngiliz devi Manchester City'nin teknik direktörlüğünü yapan Pep Guardiola'nın kızı Maria, İsrail'e ateş püskürdü.

KAÇ KİŞİ DAHA ÖLMELİ?

Batı'nın Gazze'de yaşananlara seyirci kaldığını dile getiren Maria Guardiola, "Bu deliliğe karşı birileri nihayet dur demeden önce kaç kişi ölmeli? 10 bin mi? 100 bin mi? Bir milyon mu? Daha fazla mı? Ne zaman yeterince Filistinlinin öldüğüne ikna olacağız?" sorusunu yöneltti. Guardiola ayrıca, "İşgal ve baskı altındaki bir halk, Batı dünyasının tam desteklediği nükleer bir devlet tarafından yok ediliyor. Bu hiçbir zaman eşit bir mücadele olmadı ve şu anda yaşadığımız şey, hayatımda gördüğüm en büyük katliam" dedi.