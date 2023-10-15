Odegaard’dan Real Madrid itirafı!

Arsenal'in yıldız oyuncusu Martin Odegaard, ülkesinde yaptığı röportajda Real Madrid günleri hakkında konuştu. 'Real Madrid'den ayrıldığına pişman mısın' sorusunu yanıtlayan Odegaard, verdiği cevapla herkesi şaşırttı.Madrid günlerinden bahseden Norveçli yıldız, ''Madrid'de geçirdiğim zaman iyiydi. Benim için olumlu bir aşamaydı. Olgunlaşmayı öğrendim ve harika bir öğrenme deneyimi oldu. Ama ne olursa olsun daha fazla oynamaya ihtiyacım vardı.'' dedi.Madrid'den ayrıldığı için pişman olmadığını söyleyen Odegaard, ''Real Madrid'den ayrılma kararımdan ve kariyerimden gidişatından mutluyum. Eğer Madrid'den ayrılmasaydım bugün bulunduğum seviyeye ulaşamazdım. Madrid dünyanın en büyük kulübü. Orada büyük baskı var." şeklinde konuştu.Real Madrid'de toplamda 62 karşılaşmaya çıkan yıldız on numara, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.