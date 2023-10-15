Nicolo Fagioli bahis oynadığını kabul etti!

Juventus forması giyen Nicolo Fagioli, futbol maçlarında bahis oynadığını kabul etti.La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Fagioli'nin ayrıca soruşturmada savcılığa yardımcı olarak unsurlar sağladığı kaydedildi. İtalyan futbolcunun, hangi spor dalında bahis oynadığı, bahsin boyutu ve paranın yatırıldığı siteler konusunda savcılığa yardımcı olduğu aktarıldı.Genç oyuncunun, futbol maçlarına da bahis oynadığını kabul ettiği ancak takımı Juventus'un maçlarında bahis oynamadığını söylediği belirtildi.Fagioli'nin, cezasında indirim almak istediği ve bu nedenle avukatıyla birlikte savcılığa bahis soruşturmasında yardım stratejisi izledikleri ifade edildi. Fagioli'nin muhtemel 3 yıl cezasında yüzde 50 indirim almak için bu doğrultuda hareket ettiği öne sürüldü.22 yaşındaki futbolcunun cezasının birkaç gün içinde açıklanabileceği kaydedildi.Federal savcılığın önümüzdeki birkaç gün içinde Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali ile görüşeceği aktarıldı.İtalya'da devam eden bahis soruşturmasında adı geçen futbolcular listesinin daha da uzayabileceği yazıldı.