Napoli vazgeçmiyor: Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nu takip etmeye devam ediyor

A.EFES P.KARŞIYAKA'YI FARKLI GEÇTİ Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, İstanbul'da Pınar Karşıyaka'yı 16 sayı farkla mağlup etti. Lacivert- beyazlılar ilk çeyreği 20-19 önde bitirdi. 2. periyotta dış atışlardan etkili olan ve son bölümde farkı çift hanelere taşıyan Efes, soyunma odasına 52-35 üstün gitti. 3. periyotta hız kesmeyen Efes, son bölüme 80-65 önde girdi. Finalde farkın kapanmasına izin vermeyen son şampiyon, 101-85 kazandı. Diğer sonuçlar: Manisa BB-Samsun: 90-60, Darüşşafaka- Büyükçekmece: 84-80, Bursaspor-Beşiktaş: 82-76.

BARIŞ ALPER İZLENİYOR! G.Saray'da ve Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz için İtalya Ligi'nin iddialı ekiplerinden Lazio'nun harekete geçtiği öğrenildi. İtalyan ekibinin bugün oynanacak Letonya ve Beşiktaş maçlarında yıldız oyuncuyu tribünden takip edeceği öğrenildi. Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı. Genç oyuncu bu müsabakalarda takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.

NICE OLIVEIRA'NIN PEŞİNDE Bu sezonki performansıyla beklentilerin altında kalan Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın devre arasında takımdan ayrılması gündemde. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezon sonunda düşüşe geçse de takımda tuttuğu Portekizli'yi kadroda düşünmediğini bildirdi. Başarılı teknik adam, oyuncu ile yolların ayrılmasına karar verdi. Portekizli orta sahayı Fransa Ligi takımlarından Nice'in kadroya katmak istediği öğrenildi. oliveira da ayrılık için yönetimden kolaylık isteyecek.

FİLİSTİN'E DESTEK

Kerem Aktürkoğlu, Filistin'e destek çağrısında bulundu. Milli oyuncu, "İnsanlığa sığmayan metotlarla, savunmasız siviller ile çocukların susuz, elektriksiz kalmasına ve sonunda ölmesine seyirci kalmamalıyız. Dünya bu korkunç trajediyi önlemek adına hiçbir çaba sarf etmiyor" dedi.

BAŞARI ESKİ YÖNETİMİN!

G.Saray Başkan Vekili Erden Timur, "Transferlere ödediğimiz ile kazandığımız arasında önemli olumlu anlamda iyi bir fark var. Aynı zamanda transferde de Mustafa Muhammed'in parasının bir kısmı bizim dönemimizde ödendi. Sacha Boey satıldığında, inşallah hep bizle kalsın ama oradaki müthiş kar eski yönetimin başarısı. Nelsson'da da aynı şekilde. Keşke bütün yönetimler çıkıp bunu söylese" dedi.



KADIKÖY'DEN DUYULSUN!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Bu sene her zaman olmamız gereken yerde, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. İyi başladık, devamı gelecek. İstanbul'un karşı yakasından duyulacak şekilde, teknik direktörümüz Okan Buruk ve futbolcularımıza bir alkış istiyorum. Kadıköy'den duyulsun bu alkış" ifadelerini kullandı. Başkan Özbek uzun süren alkışların ardından "Biz Galatasaray'ız. Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz" diye konuştu. Özbek, "Galatasaray'ın başarısı birilerini rahatsız ediyor. Kurdukları kirli koalisyonla Galatasaray'ı engellemeye çalışıyorlar. Bunun için Türk futbolunu rahatsız etmekten çekinmiyorlar. Bizi saha dışına çekme çabasındalar. Biz bunlarla savaşırız siz merak etmeyin. Bizim önümüzde kimse duramaz" dedi.

KARAGÜMRÜK GALİP: 2-1

Süper Lig ekibi Karagümrük, liglere verilen arada 1. Lig temsilcisi Kocaelispor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-1 kazandı. Karagümrük'ün gollerini Güven Yalçın ve Can Keleş attı. Kocaeli'nin golü ise Amaral'dan geldi.



SPRINT YARIŞI MARTIN'İN

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Endonezya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Prima Paramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin kazandı. Yarışı ilk sırada bitiren Martin, 12 puanı hanesine yazdırdı.



GİRESUNSPOR'DA 3 SAKAT

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresun'da sakatlanan Erol Can Akdağ, Talha Ülvan ve Ertuğrul Şenlikoğlu'nun tedavilerine başlandı. Yapılan açıklamada, 3 futbolcunun da Adanaspor mücadelesinde sakatlandığı bildirildi.



FENERBAHÇE SET VERMEDİ

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu ilk hafta maçında son şampiyon Fenerbahçe Opet, evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Setler, 25-15, 29-27, 25-19 bitti.

AKDAŞ YENİDEN BAŞKAN

Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Niyazi Akdaş seçildi. 178 oyun 167'sini alan Akdaş, "Şanlı Gençlerbirliği'ni layık olduğu yere getirmek için çalışacağız" diye konuştu.



AYIN GOLÜ ORKUN'DAN

Portekiz Süper Ligi'nde ayın golü, Benfica'da oynayan milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün 4. haftada Guimaraes ağlarına gönderdiği gol seçildi. Kökçü, 10 maçta 1 gol, 2 asist üretti.



HAALAND TARİHE GEÇTİ

Erling Haaland, milli formayla 27. golünü atıp, 26 golü bulunan Einar Gundersen'i geçti ve Norveç Milli Takımı tarihinde en golcü ikinci futbolcu oldu. Haaland, 27 maçta 27 golle dikkati çekti.