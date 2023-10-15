Marius Sumudica: "Sözleşmemde özel madde var"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.Tecrübeli teknik adam, Gaziantep FK'ya geri dönmekten büyük memnuniyet duyduğunu ve Gaziantep FK'nın bebeği olarak gördüğünü söyledi. Sumudica'nın olduğu yerde başarısızlık olmaz diyen Rumen çalıştırıcı, birçok teklif almasına rağmen Gaziantep FK'dan gelen teklifi hiç düşünmeden kabul ettiğini ifade etti.Yönettiği takımların asla hedeflerinin kümede kalmak olmadığını söyleyen Marius Sumudica, "Sezon devam ederken takım almayı sevmiyorum. Bazı takımlardan teklifler aldım ama kabul etmedim. Buradan teklif alınca düşünmeden kabul ettim. Gaziantep FK benim bebeğim gibi. Lige ilk çıktığında görev almıştım. Sumudica bir takımdaysa hedefi asla ligde kalmak olmaz." ifadelerini kullandı.Gaziantep FK'ya gelmesinde ki en büyük sebebin üzerinde olan damgayı çıkartmak için olduğunu söyleyen Marius Sumudica, "Suudi Arabistan'dan ve Romanya'dan bazı teklifler aldım ama kabul etmedim. Buraya gelmemdeki sebeplerden birisi üzerime bir damga vurulmuştu. Buradan ayrılırken takım Avrupa kupalarına katılma yolunda ilerliyordu. Ligi üçüncü sırada sürdürüyorduk. Burayı para için terk etmedim. Almış olduğum ücret alt liglerdeki teknik direktörlerin kazanadığı rakamla eş değer. Erdal Güneş, benim kardeşim gibi. Ona tavsiyerler bulunmuştum ancak beni dinlemedi. Onu Suudi Arabistan'a yanımda götürmek istemiştim. Ona tavsiyem alt liglerde takımlar çalışarak kariyerine devam etmesi." dedi ve şu cümlelerle açıklamalarına devam etti:"İlk geldiğimde bir takım kurmak değildi amacım, bir kulüp inşa etmekti. Gelir gelmez dört oyuncu transfer ettim. İyi bir uyum süreci geçirdiler. Burada dördüncü maçıma çıktım. Türk futbolunu yöneten başkanlara, yöneticilere ve idarecilere bir soru yöneltmek istiyorum? İlk sekiz haftada dokuz teknik adam değişti bunun nedeni nedir? Yeni hoca geldiğinde bir ay içerisinde birçok şeyi değiştiremez. Şansla belki birkaç maç kazanılır ama bu sürdürülebilir değil. Bence bu Türk futbolunun kanayan yarası. Benim bir korkum yok buradan gidersem kısa süre içerisinde yeni bir takımla sözleşme imzalayabilirim."Türkiye ve Romanya'nın birbirine çok benzediğini söyleyen Marius Sumudica, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde yoluna başarılı bir şekilde devam ediyor. Teknik adamları ise yerli isimler. Montella başarılı bir isim. Kariyeri başarılarla dolu. Türkiye'de teknik adamlık yapmak çok zor gerçekten. Kazanırsanız krallar gibi karşılanırsanız. Türkiye ile Romanya birbirine çok benziyor. İki ülkenin kanında Balkan kanı var. Başarılı olduğunuz sürece bir sorun yok." dedi.Eğer Gaziantep FK küme düşerse bunun için sözleşmesine ceza koydurduğunu söyleyen Marius Sumudica, "Suudi Arabistan'da çalışırken burayı takip ediyordum. 20 yıllık teknik adamlık kariyerimde buradaki gibi hiç bir yerde bağ kurmadım. Deprem olduğunda çok üzüldüm, derin bir üzüntü yaşadım. Tekrar buraya geldiğim için çok mutluyum. Herkes benim buraya dönmemden dolayı çok mutlu. Taraftarı da mutlu etmek istiyoruz. Benim amacım, buradaki herkesi mutlu etmek. Deprem konusuna geri dönersek annem buraya gelmemi istemedi ancak ben gelmeyi çok istedim. Bu takım ligde kalacak buna inanıyorum. Sözleşmeme bunu da eklettim. Eğer ligde kalamazsak bunun cezasını ödeyeceğim. Gelecek sezon burada kalırsak hedefimiz kesinlikle ilk sekiz içinde olmak olacak. Başarılı olduğumuz zaman nasıl para kazanıyorsak, başarısız olduğumuz zaman da gerekeni yapmayı bilmek lazım." ifadelerini kullandı.Kış transfer döneminde kadrolarına iki oyuncu katacaklarını söyleyen Marius Sumudica, "Ara transfer döneminde takıma iki yeni oyuncu daha katacağız imkanlar dahilinde. Şu an yakaladığımız başarıyı transfer ettiğimiz dört oyuncuya bağlamamak lazım. Çok iyi bir takımımız var ve ilerleyen günlerde çok daha iyi duruma geleceğiz." dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:"Sumudica nasıl bu kadar değişti size bunu anlatayım biraz. Çok yakından tanıdığınız Mircea Lucescu benim babam gibidir ve kendisine çok büyük saygı duyuyorumm. Buraya ilk geldiğim sene bana 'Sumi, neden sürekli dans ediyorsun? Büyük takımlarda çalışmak için daha ciddi durmalısın saha kenarında' dedi. Hatta bir şey daha söyleyeyim, büyük bir takımlardan birinin başkanı Lucescu'ya 'Sumidica'yı bugün takımın başına getiririm, ancak sürekli tartışıyor ve kavgalar ediyor" demiş. Ben de düşündüm ve değiştim. Tabii ki yeri gelince kavga ediyorum ancak bu tamamen takımımın başarısı için."